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У лісі на Харківщині чоловік підірвався на вибуховому предметі

У лісі на Харківщині чоловік підірвався на вибуховому предметі

Київ • УНН

 • 32953 перегляди

У лісі біля селища Золочів на Харківщині чоловік підірвався на вибуховому предметі. Стан - важкий.

Біля селища Золочів у Харківській області чоловік підірвався на вибуховому предметі у лісі. Його госпіталізували у важкому стані. Про це повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Близько 17:30 у лісі неподалік селища Золочів Богодухівського району 56-річний чоловік підірвався на вибуховому предметі й зазнав уламкового поранення грудної клітки. Потерпілого госпіталізували, стан важкий

- написав Синєгубов у Telegram.

Доповнення

Щодо ворожих обстрілів, то минулої доби  Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Вовчанськ, Бочкове, Бударки Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Авіаційних ударів ворога зазнали Вовчанськ Чугуївського району; Вільхуватка Куп'янського району.

Вчора близько 09:30 ворог обстріляв с. Вільхуватка Куп'янського району. Попередньо – КАБ. Пошкоджено підприємство. Постраждалих немає.

О 13:30 окупанти завдали удару із РСЗВ "Град" по м. Куп'янськ. Пошкоджені житлові будинки. Без постраждалих.

росіяни випустили по Херсонщині 788 снарядів, є поранені15.01.24, 08:28 • 24741 перегляд

Тетяна Краєвська

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