У лісі на Харківщині чоловік підірвався на вибуховому предметі
Київ • УНН
У лісі біля селища Золочів на Харківщині чоловік підірвався на вибуховому предметі. Стан - важкий.
Біля селища Золочів у Харківській області чоловік підірвався на вибуховому предметі у лісі. Його госпіталізували у важкому стані. Про це повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Близько 17:30 у лісі неподалік селища Золочів Богодухівського району 56-річний чоловік підірвався на вибуховому предметі й зазнав уламкового поранення грудної клітки. Потерпілого госпіталізували, стан важкий
Доповнення
Щодо ворожих обстрілів, то минулої доби Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Вовчанськ, Бочкове, Бударки Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.
Авіаційних ударів ворога зазнали Вовчанськ Чугуївського району; Вільхуватка Куп'янського району.
Вчора близько 09:30 ворог обстріляв с. Вільхуватка Куп'янського району. Попередньо – КАБ. Пошкоджено підприємство. Постраждалих немає.
О 13:30 окупанти завдали удару із РСЗВ "Град" по м. Куп'янськ. Пошкоджені житлові будинки. Без постраждалих.
росіяни випустили по Херсонщині 788 снарядів, є поранені15.01.24, 08:28 • 24741 перегляд