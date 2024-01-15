У лісі на Харківщині чоловік підірвався на вибуховому предметі

Біля селища Золочів у Харківській області чоловік підірвався на вибуховому предметі у лісі. Його госпіталізували у важкому стані. Про це повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Близько 17:30 у лісі неподалік селища Золочів Богодухівського району 56-річний чоловік підірвався на вибуховому предметі й зазнав уламкового поранення грудної клітки. Потерпілого госпіталізували, стан важкий - написав Синєгубов у Telegram.

Доповнення

Щодо ворожих обстрілів, то минулої доби Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Вовчанськ, Бочкове, Бударки Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Авіаційних ударів ворога зазнали Вовчанськ Чугуївського району; Вільхуватка Куп'янського району.

Вчора близько 09:30 ворог обстріляв с. Вільхуватка Куп'янського району. Попередньо – КАБ. Пошкоджено підприємство. Постраждалих немає.

О 13:30 окупанти завдали удару із РСЗВ "Град" по м. Куп'янськ. Пошкоджені житлові будинки. Без постраждалих.

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