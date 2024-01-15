В лесу на Харьковщине мужчина подорвался на взрывном предмете

Возле поселка Золочев в Харьковской области мужчина подорвался на взрывном предмете в лесу. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в понедельник председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Около 17:30 в лесу недалеко от поселка Золочев Богодуховского района 56-летний мужчина подорвался на взрывном предмете и получил осколочное ранение грудной клетки. Пострадавшего госпитализировали, состояние тяжелое - написал Синегубов в Telegram.

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Относительно вражеских обстрелов, то за прошедшие сутки Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Волчанск, Бочково, Бударки Чугуевского района; Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района.

Авиационным ударам врага подверглись Волчанск Чугуевского района; Ольховатка Купянского района.

Вчера около 09:30 враг обстрелял с. Ольховатка Купянского района. Предварительно - КАБ. Повреждено предприятие. Пострадавших нет.

В 13:30 оккупанты нанесли удар из РСЗО "Град" по г. Купянск. Повреждены жилые дома. Без пострадавших.

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