Чотири людини підірвалися на міні на Миколаївщині

У селі Євгенівка Миколаївської області четверо людей підірвалися на міні, повідомив голова Снігурівської міської військової адміністрації на Миколаївщині Іван Кухта, пише УНН.

Біля села Євгенівка на міні підірвалися чотири людини. Зараз дуже терміново потрібна кров IV (+) групи. Просимо небайдужих громадян з вказаною групою крові терміново звернутись до Снігурівської міської лікарні та здати кров - написав Кухта у Telegram.

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УНН повідомляв, що біля селища Золочів у Харківській області чоловік підірвався на вибуховому предметі у лісі. Його госпіталізували у важкому стані.

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