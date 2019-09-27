Из-за пожара на химзаводе во Франции остановили работу общественного транспорта

Префект региона Нормандия Пьер-Андре Дюран заявил журналистам, что считает остановку общественного транспорта в Руане неоправданной, и добавил, что это решение было принято "по желанию персонала".

Также из соображений безопасности в 13 близлежащих населенных пунктах закрыли школы и детские сады.

Пожар на химзаводе в Руане вспыхнул в ночь на 26 сентября. К полудню ее удалось локализовать, но не потушить полностью. Более 200 пожарных, которые вовлечены в операции, пытаются оградить опасные химикаты от огня. По словам префекта Дюрана, есть опасность загрязнения воды в Сене.

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Над заводом и прилегающим к нему районом, где проживают около полумиллиона человек, поднялась гигантская туча дыма. Власти призвали жителей не выходить из дома. Людей из домов в радиусе 500 метров от места происшествия эвакуировали. По данным властей, пострадавших пока нет. В то же время власти отметили, что первичный анализ не выявил "сильной токсичности" в воздухе.

На химзаводе на берегу Сены производятся составляющие для смазочных материалов. Это предприятие принадлежит компании Lubrizol, владельцем которой является американский миллиардер Уоррен Баффетт. На заводе действуют установленные в ЕС особенно строгие меры безопасности.