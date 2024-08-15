Через "Армия+" уже подали 1,1 тыс. электронных рапортов - Минобороны

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

  •  110817 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

  •  134386 просмотра
В Белом доме анонсировали новые пакеты помощи по безопасности Украине

В Белом доме анонсировали новые пакеты помощи по безопасности Украине

  •  90997 просмотра
россияне снимают фейковые видео о «зверствах» ВСУ в курской области - Центр противодействия дезинформации

россияне снимают фейковые видео о «зверствах» ВСУ в курской области - Центр противодействия дезинформации

  •  55360 просмотра
"Давайте закончим эту драку": лукашенко предложил россии и Украине "сесть за стол переговоров"

"Давайте закончим эту драку": лукашенко предложил россии и Украине "сесть за стол переговоров"

  •  63501 просмотра
публикации
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

  •  134386 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

  •  125193 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

  •  147390 просмотра
Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

  •  150846 просмотра
Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука
Эксклюзив

14 августа 2024, 10:35  •  180409 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

  •  110817 просмотра
15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

  •  108381 просмотра
Красная планета - не пустынный мир: на Марсе обнаружен огромный резервуар подземных вод, есть и другие свидетельства

Красная планета - не пустынный мир: на Марсе обнаружен огромный резервуар подземных вод, есть и другие свидетельства

14 августа 2024, 17:21  •  100624 просмотра
"Бесшовный открытый мир": появилось пятиминутное видео с демонстрацией локаций в S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

"Бесшовный открытый мир": появилось пятиминутное видео с демонстрацией локаций в S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

14 августа 2024, 16:53  •  97535 просмотра
Кит Харингтон признает, что финал "Игры престолов" был очень поспешным и мог быть сделан лучше

Кит Харингтон признает, что финал "Игры престолов" был очень поспешным и мог быть сделан лучше

14 августа 2024, 11:55  •  112757 просмотра
Актуальное
Через "Армия+" уже подали 1,1 тыс. электронных рапортов - Минобороны

Через "Армия+" уже подали 1,1 тыс. электронных рапортов - Минобороны

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 17:30  •  15133 просмотра

Read in English

123 воинские части внедрили процедуру подачи электронных рапортов через "Армию+". Приложение позволяет подавать рапорты за считанные минуты, имея такую же юридическую силу, как и бумажные.

Через приложение Армия+ уже подали 1100 электронных рапортов. Процедуру подачи электронных рапортов внедрили 123 воинские части. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Сообщается, что презентация приложения Армия+ состоялась 8 августа, и за это время процедуру подачи электронных рапортов внедрили 123 воинские части.

"1100 электронных рапортов подали через Армию+. Они имеют такую же юридическую силу, как и бумажные. Один из самых популярных документов в армии впервые в истории Украины подали не за несколько дней, а за считанные минуты", - отметила Черногоренко.

В Минобороны сообщили, что если возникают трудности - команда Армия+ проконсультирует вас или ваше подразделение и проведет через процесс подачи рапорта.

В Минобороны отмечают, что в таких случаях нужно писать на страницы Армия+ в соцсетях Facebook и Instagram или обращаться в службу поддержки здесь.

Дополнение

8-го августа начало свою работу новое приложение для военнослужащих «Армия+», которое облегчит работу в Вооруженных силах Украины.

Приложение Армия+ доступно в App Store и Google Play.

В приложении "Армия+" доступны 11 видов рапортов и уникальный ID для военных.

Директор директората цифровой трансформации Минобороны Артем Романюков сообщал, что в Минобороны есть два пути активного внедрения в военных подразделениях приложения "Армия+". Один из них директивный, когда издается приказ, распоряжение. Однако в министерстве хотят, чтобы этот процесс был естественным.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаТехнологии
google-playGoogle Play
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
facebookFacebook
instagramInstagram
Эксклюзив
Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом
  •  80513 просмотра

Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом

Эксклюзив
Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник
  •  103963 просмотра

Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник

Эксклюзив
"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области
  •  104503 просмотра

"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области

Эксклюзив
Поддерживать действующие промышленные предприятия и способствовать созданию новых - эксперт об одной из основных задач местной власти
  •  101121 просмотра

Поддерживать действующие промышленные предприятия и способствовать созданию новых - эксперт об одной из основных задач местной власти

Эксклюзив
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
  •  125193 просмотра

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

Эксклюзив
МВФ в течение длительного времени ожидает реформы кадровой политики Украины - экс-советник Президента
  •  76085 просмотра

МВФ в течение длительного времени ожидает реформы кадровой политики Украины - экс-советник Президента

Роботизированные собаки ВСУ: какие характеристики и для чего их применяют
14 августа 2024, 12:57  •  113062 просмотра

Роботизированные собаки ВСУ: какие характеристики и для чего их применяют

Эксклюзив
Нетипичные признаки сварки металлов, маркировка - Александр Рувин рассказал об особенностях северокорейских ракет, которыми враг бьет по Украине
14 августа 2024, 10:49  •  113217 просмотра

Нетипичные признаки сварки металлов, маркировка - Александр Рувин рассказал об особенностях северокорейских ракет, которыми враг бьет по Украине

Эксклюзив
Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука
14 августа 2024, 10:35  •  180409 просмотра

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Эксклюзив
Показатель ответственности и готовности вкладывать средства - нардеп об участии украинцев в программах частичной компенсации приобретения электрогенераторов
14 августа 2024, 09:36  •  103076 просмотра

Показатель ответственности и готовности вкладывать средства - нардеп об участии украинцев в программах частичной компенсации приобретения электрогенераторов

Популярные

"Давайте закончим эту драку": лукашенко предложил россии и Украине "сесть за стол переговоров"

"Давайте закончим эту драку": лукашенко предложил россии и Украине "сесть за стол переговоров"

  •  63501 просмотра
россияне снимают фейковые видео о «зверствах» ВСУ в курской области - Центр противодействия дезинформации

россияне снимают фейковые видео о «зверствах» ВСУ в курской области - Центр противодействия дезинформации

  •  55360 просмотра
В Белом доме анонсировали новые пакеты помощи по безопасности Украине

В Белом доме анонсировали новые пакеты помощи по безопасности Украине

  •  90997 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

  •  134386 просмотра
Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

  •  110817 просмотра

Публикации

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

  •  134386 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

  •  125193 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

  •  147390 просмотра
Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

  •  150846 просмотра
Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука
Эксклюзив

14 августа 2024, 10:35  •  180409 просмотра

Война

В первую очередь - тяжелораненых, женщин и воинов с "Азовстали": Буданов раскрыл стратегию возвращения украинцев из плена рф

В первую очередь - тяжелораненых, женщин и воинов с "Азовстали": Буданов раскрыл стратегию возвращения украинцев из плена рф

  •  6757 просмотра
В переговорную группу по обмену пленными с рф включили СБУ, ВСУ и ГУР - Малюк

В переговорную группу по обмену пленными с рф включили СБУ, ВСУ и ГУР - Малюк

  •  10200 просмотра
Выплаты и преференции для военных, задействованных в курской области: Зеленский внес законопроект

Выплаты и преференции для военных, задействованных в курской области: Зеленский внес законопроект

  •  12319 просмотра
Донецкая область: российские войска обстреляли Верхнекаменское, есть жертвы

Донецкая область: российские войска обстреляли Верхнекаменское, есть жертвы

  •  10555 просмотра
Через "Армия+" уже подали 1,1 тыс. электронных рапортов - Минобороны

Через "Армия+" уже подали 1,1 тыс. электронных рапортов - Минобороны

  •  16491 просмотра

политика

В первую очередь - тяжелораненых, женщин и воинов с "Азовстали": Буданов раскрыл стратегию возвращения украинцев из плена рф

В первую очередь - тяжелораненых, женщин и воинов с "Азовстали": Буданов раскрыл стратегию возвращения украинцев из плена рф

  •  6757 просмотра
В переговорную группу по обмену пленными с рф включили СБУ, ВСУ и ГУР - Малюк

В переговорную группу по обмену пленными с рф включили СБУ, ВСУ и ГУР - Малюк

  •  10200 просмотра
Выплаты и преференции для военных, задействованных в курской области: Зеленский внес законопроект

Выплаты и преференции для военных, задействованных в курской области: Зеленский внес законопроект

  •  12319 просмотра
Зеленский предлагает Раде внести изменения в Уголовный кодекс в связи с ратификацией Римского статута: что предусматривается

Зеленский предлагает Раде внести изменения в Уголовный кодекс в связи с ратификацией Римского статута: что предусматривается

  •  13335 просмотра
Комитет ВР поддержал законопроекты о лишении изменников госнаград и урегулировании вопросов обращения с оружием

Комитет ВР поддержал законопроекты о лишении изменников госнаград и урегулировании вопросов обращения с оружием

  •  27959 просмотра

Война

В первую очередь - тяжелораненых, женщин и воинов с "Азовстали": Буданов раскрыл стратегию возвращения украинцев из плена рф

В первую очередь - тяжелораненых, женщин и воинов с "Азовстали": Буданов раскрыл стратегию возвращения украинцев из плена рф

  •  6757 просмотра
В переговорную группу по обмену пленными с рф включили СБУ, ВСУ и ГУР - Малюк

В переговорную группу по обмену пленными с рф включили СБУ, ВСУ и ГУР - Малюк

  •  10200 просмотра
Выплаты и преференции для военных, задействованных в курской области: Зеленский внес законопроект

Выплаты и преференции для военных, задействованных в курской области: Зеленский внес законопроект

  •  12319 просмотра
Донецкая область: российские войска обстреляли Верхнекаменское, есть жертвы

Донецкая область: российские войска обстреляли Верхнекаменское, есть жертвы

  •  10555 просмотра
Через "Армия+" уже подали 1,1 тыс. электронных рапортов - Минобороны

Через "Армия+" уже подали 1,1 тыс. электронных рапортов - Минобороны

  •  16491 просмотра

политика

В первую очередь - тяжелораненых, женщин и воинов с "Азовстали": Буданов раскрыл стратегию возвращения украинцев из плена рф

В первую очередь - тяжелораненых, женщин и воинов с "Азовстали": Буданов раскрыл стратегию возвращения украинцев из плена рф

  •  6757 просмотра
В переговорную группу по обмену пленными с рф включили СБУ, ВСУ и ГУР - Малюк

В переговорную группу по обмену пленными с рф включили СБУ, ВСУ и ГУР - Малюк

  •  10200 просмотра
Выплаты и преференции для военных, задействованных в курской области: Зеленский внес законопроект

Выплаты и преференции для военных, задействованных в курской области: Зеленский внес законопроект

  •  12319 просмотра
Зеленский предлагает Раде внести изменения в Уголовный кодекс в связи с ратификацией Римского статута: что предусматривается

Зеленский предлагает Раде внести изменения в Уголовный кодекс в связи с ратификацией Римского статута: что предусматривается

  •  13335 просмотра
Комитет ВР поддержал законопроекты о лишении изменников госнаград и урегулировании вопросов обращения с оружием

Комитет ВР поддержал законопроекты о лишении изменников госнаград и урегулировании вопросов обращения с оружием

  •  27959 просмотра

Новости Бизнеса

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

  •  35342 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

  •  34099 просмотра
Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

13 августа 2024, 11:27  •  92607 просмотра

Экономика

С начала полномасштабного вторжения рф Украина привлекла 98,7 миллиарда долларов внешнего финансирования

С начала полномасштабного вторжения рф Украина привлекла 98,7 миллиарда долларов внешнего финансирования

  •  10985 просмотра
Завтра в Украине не планируют отключать свет

Завтра в Украине не планируют отключать свет

  •  16536 просмотра
Закупочные агентства Минобороны законтрактовали вооружения и тылового имущества на более 280 млрд гривен

Закупочные агентства Минобороны законтрактовали вооружения и тылового имущества на более 280 млрд гривен

  •  26317 просмотра
Коррупция в энергетике: экс-руководителю Харьковоблэнерго сообщено о подозрении

Коррупция в энергетике: экс-руководителю Харьковоблэнерго сообщено о подозрении

  •  26106 просмотра
Возмещение убытков причиненных уничтожением Каховской ГЭС: Укргидроэнерго объявило тендер на юруслуги на более 365 млн грн

Возмещение убытков причиненных уничтожением Каховской ГЭС: Укргидроэнерго объявило тендер на юруслуги на более 365 млн грн

  •  48977 просмотра

Киев

Чиновников "Киевавтодора" и подрядчика будут судить за хищение 300 тыс. грн

Чиновников "Киевавтодора" и подрядчика будут судить за хищение 300 тыс. грн

  •  22271 просмотра
Формат обучения, каникулы и занятия в дополнение к урокам: каким будет учебный год в Киеве

Формат обучения, каникулы и занятия в дополнение к урокам: каким будет учебный год в Киеве

  •  23614 просмотра
Метро на Виноградарь: подписано соглашение для продолжения строительства

Метро на Виноградарь: подписано соглашение для продолжения строительства

  •  40080 просмотра
В Киеве во время пожара в многоэтажном доме погиб человек: что известно

В Киеве во время пожара в многоэтажном доме погиб человек: что известно

  •  33430 просмотра
Сухо и до 32° тепла: прогноз погоды на сегодня

Сухо и до 32° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  37563 просмотра