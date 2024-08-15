Через "Армия+" уже подали 1,1 тыс. электронных рапортов - Минобороны

Через приложение Армия+ уже подали 1100 электронных рапортов. Процедуру подачи электронных рапортов внедрили 123 воинские части. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Сообщается, что презентация приложения Армия+ состоялась 8 августа, и за это время процедуру подачи электронных рапортов внедрили 123 воинские части.

"1100 электронных рапортов подали через Армию+. Они имеют такую же юридическую силу, как и бумажные. Один из самых популярных документов в армии впервые в истории Украины подали не за несколько дней, а за считанные минуты", - отметила Черногоренко.

В Минобороны сообщили, что если возникают трудности - команда Армия+ проконсультирует вас или ваше подразделение и проведет через процесс подачи рапорта.

В Минобороны отмечают, что в таких случаях нужно писать на страницы Армия+ в соцсетях Facebook и Instagram или обращаться в службу поддержки здесь.

Дополнение

8-го августа начало свою работу новое приложение для военнослужащих «Армия+», которое облегчит работу в Вооруженных силах Украины.

Приложение Армия+ доступно в App Store и Google Play.

В приложении "Армия+" доступны 11 видов рапортов и уникальный ID для военных.

Директор директората цифровой трансформации Минобороны Артем Романюков сообщал, что в Минобороны есть два пути активного внедрения в военных подразделениях приложения "Армия+". Один из них директивный, когда издается приказ, распоряжение. Однако в министерстве хотят, чтобы этот процесс был естественным.