Чехия заключила контракты на 180 тыс. боеприпасов для Украины

Чехия в рамках своей инициативы уже законтрактовала 180 тысяч снарядов для Украины. Продолжается работа над контрактированием еще 300 тысяч. Об этом, как сообщил Financial Times чешский премьер-министр Петр Фиала, передает УНН.

Детали

Ситуация в Украине критическая... У них заканчиваются боеприпасы, а это означает, что они вынуждены ежедневно принимать сложные решения. Это чрезвычайно усложняет для них удержание линии фронта - той самой линии, от которой зависит безопасность и будущее всей Европы премьер-министр Чехии Петр Фиала

По словам Фиалы, успех чешской инициативы по поиску снарядов для Украины объясняется ее "обманчивой простотой".

Мы работаем над тем, чтобы получить еще 300 тысяч снарядов, и уже заключили контракты на первые 180 тысяч. Они будут доставлены на украинский фронт в ближайшие месяцы премьер-министр Чехии Петр Фиала

Премьер Чехии указал, что к инициативе присоединились около 20 стран, упомянув среди них только Данию и Нидерланды.

По словам Фиалы, чешская инициатива также дает Западу время на приспособление к новой ситуации, в которой "война меняет наш мир".

Дополнение

В целом Чехия идентифицировала по всему миру более миллиона единиц артиллерийских боеприпасов, которые можно закупить для Украины за пределами Европы. Советник премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томаш Пояр допускал, что закупленные в рамках чешской инициативы боеприпасы могут поступить в Украину уже в июне.

Чехия нашла более миллиона артснарядов для Украины