Будут ли США помогать Украине возвращать мужчин из-за рубежа? В Госдепе ответили

В Госдепартаменте США назвали приостановление консульских услуг за рубежом для украинских мужчин мобилизационного возраста "сложным вопросом". Об этом в комментарии Радио Свобода заявил официальный представитель дипломатического ведомства США в Брюсселе Дэниел Сайзек, передает УНН.

Сложный вопрос, понятно, что делать особенно с мужчинами, которые сейчас вне Украины. Но правительство Украины имеет право определять свою политику. Нет ни одного решения или позиции до сих пор от правительства США - помогать или не помогать Украине в этой области - ответил представитель Госдепартамента на вопрос, будут ли помогать Украине Соединенные Штаты с возвращением мужчин домой.

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Сайзек также добавил, что судьба граждан Украины - прежде всего ее дело, и отметил, что украинскому правительству следует "внимательно действовать по этому вопросу".

Понятно, что нужны люди для ВСУ, чтобы защищать страну... Это сложный вопрос и трудно сказать. Важно, что Европа, и в определенной степени США тоже, - приветствовали украинцев, которые решили, что им и их семьям нужно было уехать из Украины, и это была еще одна важная часть поддержки Европы, например. В то же время правильно, что правительству Украины нужно интенсивно и серьезно изучать ситуацию. И ситуацию с людьми для ВСУ - это естественно, и правительство США уважает право правительства Украины определять свою политику - резюмировал представитель Госдепартамента.

Напомним

Накануне правительство Украины запретило пересылать загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за границу. Согласно постановлению правительства от 23 апреля мужчины в возрасте от 18 до 60 лет смогут получить документы только на территории Украины.

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С 23 апреля МИД Украины ограничил предоставление консульских услуг мужчинам в возрасте 18-60 лет за рубежом, включая оформление заявок на получение загранпаспортов и их выдачу. Как пояснили в министерстве, это связано с принятием Верховной Радой закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года.