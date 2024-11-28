Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии.

Броварская громада участвует в международной инициативе по восстановлению и развитию, которую реализует ПРООН при поддержке правительства Японии. Городской голова Игорь Сапожко в эксклюзивном комментарии УНН рассказал, что эта программа позволяет стратегически спланировать развитие громады, сосредоточившись на инклюзивности, прозрачности и эффективном использовании ресурсов.

Программа развития ООН (UNDP) в Украине вместе с Министерством развития громад, территорий и инфраструктуры Украины при поддержке правительства Японии в 2024 году начала помощь 20 громадам, включая Броварскую. Ее цель - поддержать сообщества в инклюзивном и прозрачном планировании восстановления и стратегического развития громад. Инициатива реализуется в рамках проекта ПРООН "Трансформационное восстановление человеческой безопасности в Украине".

Для нашей громады участие в программе очень важно. Это не только возможность присоединиться к процессам инклюзивного и прозрачного восстановления, но и шанс стратегически спланировать дальнейшее развитие нашей громады с учетом современных вызовов и возможностей - рассказал УНН Броварской городской голова Игорь Сапожко.

По его словам, мероприятие "Академия инклюзивного и прозрачного восстановления и развития громад", которое состоялось в Киеве, стало отличной платформой для обмена опытом между громадами из разных регионов Украины. Представители Броварской громады имели возможность презентовать свои проекты, поделиться наработками и перенять лучшие практики от других участников.

"Мы благодарны программе развития ООН (UNDP) и нашим международным партнерам за эту инициативу. Особую благодарность выражаем правительству Японии, которое финансово поддерживает этот проект. Для нас это сигнал доверия к нашей громаде и нашей способности разрабатывать и реализовывать долгосрочные стратегии, учитывающие принципы устойчивого развития и инклюзивности", – отметил Игорь Сапожко.

Городской голова также отметил, что участие громады в программе поможет эффективнее использовать ресурсы для восстановления после разрушений, которые наносит россия, и адаптировать инфраструктуру к современным потребностям.

"Инклюзивность и прозрачность – это не просто трендовые слова, это основа успешного развития громады. Мы уже начали работать над новыми проектами, направленными на улучшение критической инфраструктуры, улучшение условий жизни жителей и привлечение инвестиций. Академия дала нам четкое понимание, как это сделать еще эффективнее", – добавил он.

Сапожко подчеркнул, что Броварская громада стремится быть примером для других в создании современных, комфортных и безопасных условий для жизни всех своих жителей. Участие в подобных международных инициативах, по его словам, является важным этапом в достижении этой цели.

Напомним

Исполнительный комитет Броварского городского совета подготовил проект программы создания безбарьерного пространства в Броварской территориальной громаде на 2025-2029 годы. Общий объем финансирования на 5 лет составит более 51 миллиона гривен.

"Эта программа направлена на повышение осведомленности общества о равенстве и недискриминации, а также на включение всех групп населения в жизнь нашей громады. Ее цель - обеспечить равный доступ к объектам общественного и гражданского назначения, транспорта, образования, культуры, труда, спорта, социальных услуг и информации для всех жителей. Программа также призвана усилить ответственность за нарушение прав людей с инвалидностью и стимулировать устранение барьеров, которые мешают им реализовать свои права", – подчеркнул Игорь Сапожко.

Среди прочего проект Программы предусматривает улучшение доступности в 2025-2029 годах укрытий для людей с инвалидностью, реконструкцию бассейна КП "Оздоровительно-реабилитационный центр" для того, чтобы люди на креслах колесных могли его беспрепятственно посещать. Кроме того, планируется оборудование пандусами и подъемниками ряда других зданий, в том числе жилых, а также продолжение обустройства дорожно-транспортной инфраструктуры.

Также местные власти планируют в следующем году провести капитальный ремонт пассажирского лифта в местной больнице и текущие ремонты порогов пандусов в хирургическом корпусе, инфекционном отделении, консультационно-диагностическом центре, при входе в женскую консультацию и тому подобное. В 2026 году также планируется замена лифта больницы, однако пассажирско-грузового. Кроме того, до 2030 года запланированы ремонты санузлов медучреждения с учетом потребностей людей с инвалидностью.

Добавим

Советник городского головы Броваров Елена Акопян рассказала УНН, что все государственные учреждения в Броварах доступны для людей с инвалидностью. Все крупные торговые центры обустроены пандусами, лифтами, гигиеническими комнатами для лиц с инвалидностью. Различные коммерческие учреждения и организации стали чаще обращаться за консультациями, чтобы правильно обустроить или переделать входы, чтобы они были доступными для людей с инвалидностью.

Кроме того, в городе для украинских военных, которые потеряли конечности, защищая Украину от российских оккупантов, членов семей погибших, внутренне перемещенных лиц и ветеран действует проект по дайвинг-реабилитации.