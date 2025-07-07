Британская разведка проанализировала заключение в рф бывшего заместителя министра обороны

1 июля в россии приговорили к 13 годам тюрьмы экс-заместителя министра обороны рф тимура иванова по обвинению в хищении и отмывании средств. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, пишет УНН.

Детали

Как отмечают в разведке, сейчас он является самым высокопоставленным должностным лицом РФ, в отношении которого выносились приговоры по таким обвинениям. Кроме него, под подозрения попали и некоторые другие топ-чиновники из окружения бывшего министра обороны сергея шойгу.

В разведывательном сообществе Британии считают, что приговор не следует воспринимать как демонстрацию намерений российского руководства серьезно бороться с коррупцией.

Хотя глубоко укоренившаяся коррупция, существующая в российском Минобороны, существенно вредит эффективности российской армии, цель российских властей – почти точно не полное искоренение коррупции; такое поведение необходимо для функционирования российского режима. Вместо этого российские власти, вероятно, пытаются ограничить коррупцию более "управляемыми" уровнями, где она имеет меньшее влияние на функционирование ведомства - говорится в сообщении.

Иванов до ареста в апреле 2024 года отвечал за строительство военного назначения и закупки, в том числе на "восстановление" на оккупированных территориях Украины.

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