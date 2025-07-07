Британська розвідка проаналізувала ув’язнення у рф колишнього заступника міністра оборони

1 липня у росії засудили до 13 років в’язниці ексзаступника міністра оборони рф тимура іванова за звинуваченнями у розкраданні та відмиванні коштів. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, пише УНН.

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Як відзначають у розвідці, наразі він є найвищим посадовцем рф, щодо якого ухвалювались вироки за такими звинуваченнями. Окрім нього, під підозри потрапили і деякі інші топпосадовці з оточення колишнього міністра оборони сергія шойгу.

У розвідувальній спільноті Британії вважають, що вирок не слід сприймати як демонстрацію намірів російського керівництва серйозно боротися з корупцією.

Хоча глибоко вкорінена корупція, що існує в російському Міноборони, суттєво шкодить ефективності російської армії, мета російської влади – майже точно не цілковите викорінення корупції; така поведінка є необхідною для функціонування російського режиму. Натомість російська влада ймовірно намагається обмежити корупцію більше "керованими" рівнями, де вона має менший вплив на функціонування відомства - йдеться у повідомленні.

Іванов до арешту у квітні 2024 року відповідав за будівництво військового призначення та закупівлі, у тому числі на "відбудову" на окупованих територіях України.

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