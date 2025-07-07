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Британська розвідка проаналізувала ув’язнення у рф колишнього заступника міністра оборони

Київ • УНН

 • 600 перегляди

Британська розвідка проаналізувала вирок ексзаступнику міністра оборони рф тимуру іванову, засудженому до 13 років за розкрадання. Це найвищий посадовець рф, засуджений за такими звинуваченнями, але вирок не свідчить про боротьбу з корупцією, а про її контроль.

Британська розвідка проаналізувала ув’язнення у рф колишнього заступника міністра оборони

1 липня у росії засудили до 13 років в’язниці ексзаступника міністра оборони рф тимура іванова за звинуваченнями у розкраданні та відмиванні коштів. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, пише УНН.

Деталі

Як відзначають у розвідці, наразі він є найвищим посадовцем рф, щодо якого ухвалювались вироки за такими звинуваченнями. Окрім нього, під підозри потрапили і деякі інші топпосадовці з оточення колишнього міністра оборони сергія шойгу.

У розвідувальній спільноті Британії вважають, що вирок не слід сприймати як демонстрацію намірів російського керівництва серйозно боротися з корупцією.

Хоча глибоко вкорінена корупція, що існує в російському Міноборони, суттєво шкодить ефективності російської армії, мета російської влади – майже точно не цілковите викорінення корупції; така поведінка є необхідною для функціонування російського режиму. Натомість російська влада ймовірно намагається обмежити корупцію більше "керованими" рівнями, де вона має менший вплив на функціонування відомства

- йдеться у повідомленні.

Іванов до арешту у квітні 2024 року відповідав за будівництво військового призначення та закупівлі, у тому числі на "відбудову" на окупованих територіях України.  

Британська розвідка проаналізувала ліквідацію заступника командувача вмф рф гудкова 05.07.25, 14:00 • 2185 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
Міністерство оборони Великої Британії
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