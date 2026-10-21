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Британия одобрила разработку спорного газового месторождения в Северном море

Киев • УНН

 • 1586 просмотра

Правительство Великобритании вновь одобрило разработку месторождения Jackdaw в Северном море. Ранее это решение было отменено из-за климатического спора.

Британия одобрила разработку спорного газового месторождения в Северном море

Правительство Великобритании повторно одобрило разработку газового месторождения Jackdaw в Северном море, которое ранее оказалось в центре судебного спора из-за возможного воздействия на климат. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Подробности

Jackdaw и нефтяное месторождение Rosebank стали предметом острых дискуссий о балансе между энергетической безопасностью Великобритании и её климатическими целями.

Консерваторы впервые одобрили проект Jackdaw в 2022 году, однако экологические активисты успешно оспорили это решение в суде. Они утверждали, что при согласовании проекта не было должным образом учтено его реальное воздействие на климат.

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Ольга Розгон

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