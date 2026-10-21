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Британія схвалила розробку суперечливого газового родовища у Північному морі

Київ • УНН

 • 302 перегляди

Уряд Великої Британії знову схвалив розробку родовища Jackdaw у Північному морі. Рішення раніше скасували через кліматичний спір.

Британія схвалила розробку суперечливого газового родовища у Північному морі

Уряд Британії повторно схвалив розробку газового родовища Jackdaw у Північному морі, яке раніше опинилося в центрі судового спору через можливий вплив на клімат. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Jackdaw і нафтове родовище Rosebank стали предметом гострих дискусій щодо балансу між енергетичною безпекою Великої Британії та її кліматичними цілями.

Консерватори вперше схвалили проєкт Jackdaw у 2022 році, однак екологічні активісти успішно оскаржили це рішення в суді. Вони стверджували, що під час погодження проєкту не було належним чином враховано його реальний вплив на клімат.

"Дах Європи" просів - гора Монблан втратила понад метр висоти за рік14.10.26, 22:33 • 20136 переглядiв

Ольга Розгон

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Велика Британія