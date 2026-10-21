Британія схвалила розробку суперечливого газового родовища у Північному морі
Київ • УНН
Уряд Великої Британії знову схвалив розробку родовища Jackdaw у Північному морі. Рішення раніше скасували через кліматичний спір.
Уряд Британії повторно схвалив розробку газового родовища Jackdaw у Північному морі, яке раніше опинилося в центрі судового спору через можливий вплив на клімат. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.
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Jackdaw і нафтове родовище Rosebank стали предметом гострих дискусій щодо балансу між енергетичною безпекою Великої Британії та її кліматичними цілями.
Консерватори вперше схвалили проєкт Jackdaw у 2022 році, однак екологічні активісти успішно оскаржили це рішення в суді. Вони стверджували, що під час погодження проєкту не було належним чином враховано його реальний вплив на клімат.
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