Боррель обсудил с Кэмероном усиление усилий для срочного предоставления Украине средств ПВО

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудил с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном активизацию усилий для срочного предоставления Украине средств самозащиты. Об этом европейский дипломат сообщил в соцсети X, передает УНН.

Углубленный обмен мнениями с Дэвидом Кэмероном по Украине и Ближнему Востоку. Необходимо активизировать наши усилия, чтобы срочно предоставить Украине средства для самозащиты. Избежать дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, одновременно увеличивая помощь Газе и настаивая на освобождении заложников - написал Боррель.

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После заседания глав МИД стран ЕС 16 апреля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя ответ альянса Запада на атаки на Украину и Израильь, заявил, что нельзя дать одинаковый ответ, поскольку обстоятельства не одинаковы - у Израиля есть "Железный купол", который нельзя построить "за одну ночь", даже если были бы деньги, в то же время в ЕС работают над увеличением потенциала противовоздушной обороны Украины.

Накануне поездки в Вашингтон, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон провел переговоры с Дональдом Трампом. Во время встречи британский политик призвал республиканцев поддержать помощь Украине.

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