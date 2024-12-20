Бывший многолетний премьер-министр Болгарии и лидер крупнейшей партии ГЕРБ Бойко Борисов отказался поддерживать подписание двустороннего соглашения о безопасности с Украиной после того, как временный премьер-министр страны обратился к парламенту с просьбой принять решение по этому вопросу. Об этом сообщает Euractiv, пишет УНН.

Нынешний временный премьер-министр Болгарии Димитар Главчев пообещал в октябре присоединиться к инициативе с участием более двадцати стран и ЕС, которая предусматривает заключение соглашения о безопасности с Украиной.

Ожидалось, что Главчев подпишет соглашение с Президентом Украины Владимиром Зеленским во время их визита в Брюссель в четверг, но временное правительство отказалось и обратилось за мандатом в парламент, где ГЕРБ Борисова имеет большинство мест.

Только шесть из 27 стран-членов ЕС - Болгария, Венгрия, Австрия, Словакия, Мальта и Кипр - не подписали такое соглашение.

С момента вторжения России в Украину в 2022 году ГЕРБ поддерживала предоставление военной помощи Украине, а сам Борисов часто подчеркивал эту поддержку как доказательство прозападной позиции своей партии. Но, по словам Борисова, сейчас ситуация изменилась. "Еще полгода назад мы категорически поддержали бы такое соглашение", - сказал Борисов, добавив, что сегодня такая поддержка равносильна "покупке завода 9 сентября".

Правильная народная поговорка - "купить завод 8 сентября", что означает заключить очень плохую сделку. 9 сентября 1944 года Советская армия оккупировала Болгарию, что не сулило ничего хорошего для владельцев фабрик.

Борисов объяснил, что причиной этого стало усиление дискуссии в Европе и США о достижении мира в Украине. Он добавил, что "мы будем работать над восстановлением или мирным процессом" в Украине, но подчеркнул, что это должно быть регулярное правительство, которое "подпишет взаимовыгодный договор".

Борисов не объяснил, в чем он видит отсутствие взаимной выгоды в предложенном соглашении.

Лидер ГЕРБ также заявил, что временному правительству не нужен парламентский мандат для подписания соглашения с Украиной.

Напомним

25 октября сообщалось, что заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква провел первый раунд переговоров с болгарской стороной по заключению двустороннего соглашения о безопасности по поручению Президента Украины и руководителя Офиса Главы государства, а также в рамках выполнения Совместной декларации G7.