Более половины из 200 боев на фронте - на трех направлениях: карта от Генштаба

Более 200 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, больше всего - более половины - на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 10 июля, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 201 боевое столкновение - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 5 ракетных ударов четырнадцатью ракетами и 74 авиаудара, в том числе сбросил 122 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 5120 обстрелов, из них 113 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 4037 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и два командно-наблюдательных пункта российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 14 боестолкновений. Противник нанес 7 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 12 управляемых авиационных бомб, и совершил 281 артиллерийский обстрел, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении агрессор 13 раз штурмовал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Красное Первое, Амбарное и в сторону Липцев и Петро-Ивановки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки, Радьковки и в сторону Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Среднее, Карповка, Зеленая Долина, Торское, Грековка, Колодези и в сторону Серебрянки.

На Северском направлении в течение прошедших суток враг совершил семь атак на позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Серебрянка, Верхнекаменское и Выемка.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения в районах Белой Горы, Часового Яра и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах населенных пунктов Дылеевка, Щербиновка, Торецк, Русин Яр и в сторону Плещеевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Новоторецкое, Мирноград, Новоекономическое, Мирное, Орехово, Миролюбовка, Николаевка, Проминь, Лисовка, Котлино, Удачное, Дачное, Новосергиевка, Ялта, Алексеевка и в сторону населенных пунктов Шахово, Новоподгородное, Покровск, Разино, Родинское.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 29 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ялта, Мирное, Зеленое Поле, Шевченко, Вольное Поле.

Вчера на Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили одну вражескую атаку в районе Новоданиловки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг девять раз безуспешно пытался продвигаться к укреплениям наших защитников в сторону населенного пункта Приднепровское и острова Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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