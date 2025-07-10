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Понад половина з 200 боїв на фронті - на трьох напрямках: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 774 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 201 бойове зіткнення за минулу добу, з яких понад половина припала на Покровський, Лиманський та Новопавлівський напрямки. Ворог завдав 5 ракетних та 74 авіаудари, застосувавши 4037 дронів-камікадзе.

Понад половина з 200 боїв на фронті - на трьох напрямках: карта від Генштабу

Понад 200 боїв сталося на фронті минулої доби, найбільше - понад половина - на Покровському, Лиманському та Новопавлівському, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 10 липня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 201 бойове зіткнення

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 5 ракетних ударів чотирнадцятьма ракетами та 74 авіаударів, зокрема скинув 122 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5120 обстрілів, з них 113 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4037 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та два командно-спостережних пункти російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 14 боєзіткнень. Противник завдав 7 авіаційних ударів, загалом скинув 12 керованих авіаційних бомб, та здійснив 281 артилерійський обстріл, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку агресор 13 разів штурмував позиції наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше, Амбарне та в бік Липців і Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки, Радьківки та в бік Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Новий Мир, Рідкодуб, Середнє, Карпівка, Зелена Долина, Торське, Греківка, Колодязі та в бік Серебрянки.

На Сіверському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив сім атак на позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Серебрянка, Верхньокам’янське та Виїмка.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири бойові зіткнення в районах Білої Гори, Часового Яру та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка, Торецьк, Русин Яр та в бік Плещіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 наступальну дію агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Новоторецьке, Мирноград, Новоекономічне, Мирне, Горіхове, Миролюбівка, Миколаївка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне, Новосергіївка, Ялта, Олексіївка та в бік населених пунктів Шахове, Новопідгородне, Покровськ, Разіне, Родинське.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 29 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Ялта, Мирне, Зелене Поле, Шевченко, Вільне Поле.

Вчора на Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили одну ворожу атаку в районі Новоданилівки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог дев’ять разів без успіху намагався просуватися до укріплень наших оборонців у бік населеного пункту Придніпровське та острова Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога: росіяни за добу втратили майже тисячу солдатів, 11 танків та 6 крилатих ракет10.07.25, 07:57 • 759 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
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