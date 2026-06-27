Более 800 авиарейсов задержаны в Лондоне из-за гроз над Европой

Два крупнейших аэропорта Лондона — Хитроу и Гатвик — столкнулись с масштабными задержками авиарейсов из-за грозового фронта, накрывшего северо-запад Европы. По состоянию на вечер субботы было задержано более 800 рейсов на вылет и прилет, сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

По данным диспетчерских служб, нарушения расписания, вероятнее всего, продлятся до конца дня. В некоторых случаях задержки достигают многих часов. В частности, рейс из Сантьяго в Лондон, который должен был приземлиться в 10:00, ожидается только около 21:00.

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В Eurocontrol сообщили, что наибольшие перебои возникли на маршрутах между юго-востоком Англии и северо-западом Европы, где сформировался мощный грозовой фронт. По прогнозам службы, нестабильная воздушная масса от севера Испании до юга Швеции может вызвать новые грозы.

Из-за опасных погодных условий экипажи самолетов вынуждены менять маршруты, обходя грозовые облака и зоны сильной турбулентности. Это приводит к накоплению задержек и многочасовым сбоям в расписании авиасообщения.

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