Главная
Более 70 дипломатам показали место удара рф на Лукьяновке в Киеве

Киев • УНН

 • 1038 просмотра

Андрей Сибига с представителями 70 дипмиссий почтили память погибших в Киеве. Министр призвал мир предоставить ПВО и усилить давление на Москву.

Министр иностранных дел Андрей Сибига вместе с представителями более 70 иностранных дипмиссий посетили места российских ударов в Киеве. Об этом сообщило в понедельник МИД Украины, передает УНН.

Детали

"Министр иностранных дел Андрей Сибига вместе с представителями более 70 иностранных дипмиссий посетили места российских ударов в Киеве и возложили цветы в знак почтения памяти погибших", - говорится в сообщении.

Сибига призвал международное сообщество к сильным реакциям на российский террор.

"Нужны четкие сигналы москве, что мы объединены, что мы будем твердо реагировать, что Украина получит дополнительные пакеты ПВО и ракеты, что Украина обязательно будет членом ЕС. На этих местах ударов мы четко видим, чем отвечает враг на мирные усилия Украины и союзников. Поэтому необходимо усиленное давление на москву", - отметил Сибига.

В Киеве количество пострадавших в результате массированной российской атаки возросло до 87 человек, среди них трое несовершеннолетних. Также известно о двух погибших.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за массированной российской атаки в Киеве повреждено около 300 объектов, 21 из 87 пострадавших людей в больнице.

