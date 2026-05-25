Более 70 дипломатам показали место удара рф на Лукьяновке в Киеве
Киев • УНН
Андрей Сибига с представителями 70 дипмиссий почтили память погибших в Киеве. Министр призвал мир предоставить ПВО и усилить давление на Москву.
Министр иностранных дел Андрей Сибига вместе с представителями более 70 иностранных дипмиссий посетили места российских ударов в Киеве. Об этом сообщило в понедельник МИД Украины, передает УНН.
Детали
Сибига призвал международное сообщество к сильным реакциям на российский террор.
"Нужны четкие сигналы москве, что мы объединены, что мы будем твердо реагировать, что Украина получит дополнительные пакеты ПВО и ракеты, что Украина обязательно будет членом ЕС. На этих местах ударов мы четко видим, чем отвечает враг на мирные усилия Украины и союзников. Поэтому необходимо усиленное давление на москву", - отметил Сибига.
Напомним
В Киеве количество пострадавших в результате массированной российской атаки возросло до 87 человек, среди них трое несовершеннолетних. Также известно о двух погибших.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за массированной российской атаки в Киеве повреждено около 300 объектов, 21 из 87 пострадавших людей в больнице.