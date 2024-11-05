Более 560 млн грн перечислено на нужды воинов ВСУ со спецсчета в октябре 2024 года
Киев • УНН
В октябре 2024 года НБУ перечислил 563,4 млн грн на нужды обороны Украины. Средства распределены между Нацгвардией (49,9 млн грн) и Минобороны (508,3 млн грн), общий остаток на спецсчете - 1,5 млрд грн.
Остаток средств на спецсчете, который был открыт 24 февраля 2022 года для поддержки Сил обороны, составляет более 1,5 млрд грн.
Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
Согласно обновленной статистики, которую опубликовал финансовый регулятор, в октябре 2024 года на нужды обороны Украины перечислено более 563,4 млн грн, в частности:
- Национальной гвардии Украины, 16.10.2024 - 49,9 млн грн;
- На нужды Министерства обороны Украины: 02.10.2024 - 464,2 млн грн; 18.10.2024 - почти 44,1 млн грн;
Всего с начала войны со спецсчета на нужды обороны Национальный банк перечислил почти 37,8 млрд грн.
Остаток средств составляет более 1,5 млрд грн.
За прошлый месяц на спецсчет поступило более 176,6 млн грн.
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