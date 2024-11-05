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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 560 млн грн перечислено на нужды воинов ВСУ со спецсчета в октябре 2024 года

Более 560 млн грн перечислено на нужды воинов ВСУ со спецсчета в октябре 2024 года

Киев  •  УНН

11:04 • 7692 просмотра

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В октябре 2024 года НБУ перечислил 563,4 млн грн на нужды обороны Украины. Средства распределены между Нацгвардией (49,9 млн грн) и Минобороны (508,3 млн грн), общий остаток на спецсчете - 1,5 млрд грн.

Остаток средств на спецсчете, который был открыт 24 февраля 2022 года для поддержки Сил обороны, составляет более 1,5 млрд грн.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Согласно обновленной статистики, которую опубликовал финансовый регулятор, в октябре 2024 года на нужды обороны Украины перечислено более 563,4 млн грн, в частности:

  • Национальной гвардии Украины, 16.10.2024 - 49,9 млн грн;
  • На нужды Министерства обороны Украины: 02.10.2024 - 464,2 млн грн; 18.10.2024 - почти 44,1 млн грн;

Всего с начала войны со спецсчета на нужды обороны Национальный банк перечислил почти 37,8 млрд грн.

Остаток средств составляет более 1,5 млрд грн.

За прошлый месяц на спецсчет поступило более 176,6 млн грн.

"Конвертируем свои донаты в помощь" - истории победителей благотворительного забега в поддержку ВСУ5 ноября 2024, 09:39 • 9382 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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