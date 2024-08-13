Более 24 тысяч семей получили "Пакет малыша" с начала 2024 года

24 360 семей выбрали "Пакет малыша" при рождении ребенка с начала этого года. Лидерами стали Киев, Днепропетровская и Закарпатская области. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины, передает УНН.

С начала 2024 года 24 360 семей выбрали пакет малыша при рождении ребенка. Лидерами в выборе пакета малыша стали город Киев - 1963, Днепропетровская - 2291, Закарпатская - 1504 и Винницкая - 1424 области - говорится в сообщении.

По данным Минсоцполитики, на Волыни 687 семей выбрали пакет, в Донецкой области - 289, Житомирская область - 1264, Запорожская - 483, Ивано-Франковская - 777, Киевская 1153, Кировоградская - 860, Львовская - 1356, Николаевская - 822, Одесская - 1258, Полтавская - 1328, Ровенская - 521, Сумская - 785, Тернопольская - 514, Харьковская - 1512, Херсонская - 93, Хмельницкая - 894, Черкасская - 949, Черновицкая - 907, Черниговская - 617.

Дополнение

В 2024 году в Украине обновили содержимое этого бокса. В обновленный "Пакет малыша" добавили товары, которые пользуются спросом, например, многоразовые влагостойкие пеленки, теплые вещи. также увеличили размер пледа-одеяла и уменьшили количество одежды малого размера, из которого малыши быстро вырастают.

Кроме того, добавили книгу "От рождения до года", которую разработали и напечатали партнеры министерства - ЮНИСЕФ. Это практический советник для всех родителей новорожденных, который содержит лучшее из мирового опыта и советы украинских экспертов и эксперток.

Напомним

Получить "Пакет малыша" можно в роддоме после рождения ребенка. Если в этот момент там отсутствует бэби-бокс, в течение 30 календарных дней со дня рождения ребенка можно подать заявление на его получение: в органы социальной защиты населения или в Центр предоставления административных услуг по месту жительства или пребывания. К заявлению также необходимо приложить копию свидетельства о рождении ребенка.