Боксер Ломаченко может не провести бой до конца года

По словам промоутера украинского боксера Боба Арума, Ломаченко будет проводить бой в этом году только при наличии достойного соперника.

"Достаточно смешно, но я говорил с менеджером Ломаченко Эгис Климас на этой неделе, и он сказал, что Ломаченко лучше подождет победителя боя Комми - Лопес, если не поступит предложение о большом поединке в этом году. Так что он готов ждать победителя этого боя" , - заявил Арум.

Напомним, что Ломаченко не собирается переходить в более крупную весовую категорию для новых боев.