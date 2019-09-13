Боксер Ломаченко может не провести бой до конца года
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Чемпион мира по версиям WBO, WBA и WBC в легком весе Василий Ломаченко может больше не выйти в ринг и не провести бой до конца нынешнего года, сообщает УНН со ссылкой на boxingscene.
По словам промоутера украинского боксера Боба Арума, Ломаченко будет проводить бой в этом году только при наличии достойного соперника.
"Достаточно смешно, но я говорил с менеджером Ломаченко Эгис Климас на этой неделе, и он сказал, что Ломаченко лучше подождет победителя боя Комми - Лопес, если не поступит предложение о большом поединке в этом году. Так что он готов ждать победителя этого боя" , - заявил Арум.
Напомним, что Ломаченко не собирается переходить в более крупную весовую категорию для новых боев.