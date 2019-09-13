Боксер Ломаченко може не провести бій до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Чемпіон світу за версіями WBO, WBA і WBC в легкій вазі Василь Ломаченко може більше не вийти в ринг і не провести бій до кінця нинішнього року, повідомляє УНН з посиланням на boxingscene.
За словами промоутера українського боксера Боба Арума, Ломаченко проводитиме бій в цьому році тільки за наявності гідного суперника.
"Досить смішно, але я говорив з менеджером Ломаченко Егісом Клімасом на цьому тижні, і він сказав, що Ломаченко краще почекає переможця бою Коммі - Лопес, якщо не надійде пропозиція про великий поєдинок в цьому році. Так що він готовий чекати переможця цього бою", - заявив Арум.
Нагадаємо, що Ломаченко не збирається переходити в більш велику вагову категорію для нових боїв.