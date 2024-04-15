Ближний Восток находится на грани - Генсек ООН

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш на заседании Совета безопасности ООН призвал к максимальной сдержанности в воскресенье, 14 апреля, после нападения Ирана на Израиль. Он напомнил членам всемирной организации, что действия мести, связанные с применением силы, запрещены международным правом, передает УНН.

Детали

"Ближний Восток находится на грани. Народы региона сталкиваются с реальной опасностью сокрушительного полномасштабного конфликта. Сейчас пришло время разрядить и деэскалировать", - сказал Гутерриш на заседании Совета безопасности ООН.

Контекст

Иран начал атаку из-за вероятного удара Израиля по его посольству в Сирии 1 апреля, в результате которого погибли высшие командиры Ирана.

Иран запустил около 300 беспилотников, баллистических и крылатых ракет в сторону Израиля вечером в субботу в ответ на атаку Израиля на консульство Ирана в Дамаске 1 апреля, в результате которой погибли семь офицеров Стражей Исламской революции, в том числе два высокопоставленных командира.

Израиль утверждает, что перехватил около 99 процентов снарядов и беспилотников запущенных по их стране.

Вооруженные силы Израиля все еще в состоянии повышенной готовности после атаки Ирана