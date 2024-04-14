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Более 30 человек погибли в Афганистане из-за сильных дождей и наводнений
Президент Израиля: прошедшая ночная атака Ирана была "объявлением войны"
На Харьковщине массированные вражеские обстрелы вызвали два лесных пожара
Лидеры G7 осудили атаку Ирана по Израилю, и предупредили о риске эскалации
"Нельзя закрывать глаза на российские ракеты и дроны, это означает, что надо действовать, и действовать сильно" - Зеленский
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Вооруженные силы Израиля все еще в состоянии повышенной готовности после атаки Ирана
Израильские военные находятся в состоянии повышенной боевой готовности и оценивают ситуацию после того, как в результате массированной атаки было сбито более 99% иранских беспилотников и ракет, рассматривая дальнейшие наступательные и оборонительные действия.
Полиция показала последствия падения обломков ракеты на Днепропетровщине
В результате российской ракетной атаки на Днепропетровскую область пострадали люди, в том числе ребенок, а также были повреждены гражданские дома и транспортные средства.
Сомалийские пираты освободили грузовое судно Бангладеш после уплаты выкупа
Сомалийские пираты освободили захваченное бангладешское грузовое судно MV Abdullah после того, как получили от владельцев судна выкуп в размере 5 миллионов долларов.
Украинские бадминтонисты завоевали бронзовые награды на Croatia VALAMAR Junior Open 2024
Украинские бадминтонисты завоевали три бронзовые медали в парных соревнованиях U19 на турнире Croatia VALAMAR Junior Open 2024 в хорватском Дубровнике.
На Сумщине враг обстрелял семь общин за день - один человек погиб
В воскресенье, 14 апреля, российские военные обстреляли семь населенных пунктов Сумской области, в результате чего один человек погиб в Краснопольской общине.
Более 30 человек погибли в Афганистане из-за сильных дождей и наводнений
Более 30 человек погибли и 27 получили ранения в результате внезапных наводнений по всему Афганистану, вызванных сильными сезонными дождями, причем пострадали 20 провинций, включая столицу Кабул.
Президент Израиля: прошедшая ночная атака Ирана была "объявлением войны"
Президент Израиля Исаак Герцог назвал атаку Ирана с использованием сотен беспилотников и ракет "объявлением войны" и заявил, что Израиль рассматривает все варианты защиты, но не стремится к войне.
На Харьковщине массированные вражеские обстрелы вызвали два лесных пожара
Два лесных пожара вспыхнули на Харьковщине из-за массированных обстрелов Россией прифронтовых населенных пунктов в Купянском районе.
Лидеры G7 осудили атаку Ирана по Израилю, и предупредили о риске эскалации
Иран запустил около 300 беспилотников, баллистических и крылатых ракет в направлении Израиля, который перехватил около 99% из них, в ответ на вероятный израильский удар по консульству Ирана в Сирии, в результате которого погибли высокопоставленные командиры Корпуса стражей исламской революции, что заставило лидеров G7 осудить действия Ирана и предупредить о риске неконтролируемой региональной эскалации.
"Нельзя закрывать глаза на российские ракеты и дроны, это означает, что надо действовать, и действовать сильно" - Зеленский
Президент Зеленский отметил важность эффективной противовоздушной обороны от российских ракетных и беспилотных атак с помощью союзников, приведя успешное отражение Израилем массированной атаки Ирана как пример того, что возможно благодаря единству и современным системам обороны.