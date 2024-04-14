Вооруженные силы Израиля все еще в состоянии повышенной готовности после атаки Ирана

Израиль остается в состоянии повышенной готовности после массовой атаки беспилотников и ракет Ирана, заявил его главный военный представитель в воскресенье, 14 апреля, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Мы все еще находимся в состоянии повышенной готовности и оцениваем ситуацию сказал контр-адмирал Дэниел Хагари в телевизионном заявлении.

"За последние два часа мы утвердили оперативные планы как наступательных, так и оборонительных действий", - добавил он.

Израильские военные заявили, что вооруженные силы сбили более 99% иранских беспилотников и ракет и обсуждают дальнейшие варианты.

Напомним,

Иран запустил около 300 беспилотников, баллистических и крылатых ракет в сторону Израиля вечером в субботу в ответ на атаку Израиля на консульство Ирана в Дамаске 1 апреля, в результате которой погибли семь офицеров Стражей Исламской революции, в том числе два высокопоставленных командира.

Израиль утверждает, что перехватил около 99 процентов снарядов и беспилотников запущенных по их стране.

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