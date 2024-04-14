Президент Израиля: прошедшая ночная атака Ирана была "объявлением войны"

Президент Израиля Исаак Герцог сказал Sky News в интервью, что Израиль "рассматривает все варианты" после атаки Ирана прошлой ночью, во время которой он запустил сотни ударных беспилотников и ракет, передает УНН.

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"Это объявление войны", - сказал он о нападении.

Сейчас, поскольку мы сдержанны и знаем о последствиях, и поскольку мы обсуждаем наши партнеры, мы рассматриваем все варианты, и я полностью уверен, что мы предпримем необходимые шаги для защиты и защиты наших людей. Мы не ищем войны сказал Герцог.

Он добавляет, что прошедшая ночная атака является "еще одним примером" того, как действует Иран, "распространяя хаос, террор и нестабильность по всему миру".

"Пришло время, чтобы мир столкнулся с этой империей зла в Тегеране и дал понять иранскому режиму, что это не может пройти мимо, что это неприемлемо", - добавляет Герцог.

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