Благотворительность — это не романтика, а ответственность: Благотворитель Лолита Кузина о скандале с Назарием Гусаковым и доверии к сборам

Скандал с Назарием Гусаковым, который собирал средства якобы на собственное лечение, а затем оказался в центре громкого обвинения в мошенничестве, в очередной раз заставил украинское общество задуматься: кому мы на самом деле донатим и как проверить, что наши деньги работают тем, кто в этом действительно нуждается?

Полиция уже открыла два уголовных производства, провела обыски во Львове и Киеве, а руководитель МВД доложил президенту о выявленных фактах, которые могут свидетельствовать о мошенничестве. О том, почему такие истории подрывают доверие ко всей сфере благотворительности и как не попасть на крючок фейковых сборов, УНН поговорил с Лолитой Кузиной, руководительницей Биржи Благотворительности "ДоброДій", основанной Еленой и Юлией Соседками. Благотворители с 2022 года передали на помощь армии, больницам и тяжелобольным детям более чем на 130 млн грн, и наша собеседница точно знает, как выглядит честная благотворительность во времена полномасштабной войны.

- Лолита, в чем главная ошибка Назария Гусакова?

Главная ошибка Назария заключается в смешивании личных финансов со средствами от благотворительных сборов. Это — распространенная ошибка среди многих семей наших подопечных. Они почему-то считают, что собранные на помощь средства становятся их и ими можно распоряжаться по собственному усмотрению. Но благотворительные взносы всегда имеют конкретную цель: приобретение медикаментов, оплату реабилитационных услуг и т.д. Это важно! Смешивание личных и благотворительных средств создает огромные риски и может привести к нарушению целевого использования денег. Соблюдение обязанности по целевому использованию средств — это не только юридическое требование, но и этическая ответственность перед теми, кто оказывает помощь.

- Почему подобная ситуация не сложилась бы, если бы сбор проводился через благотворительный фонд?

Если сбор средств организуется через благотворительный фонд, существует четкая система прозрачности, отчетности и контроля. Благотворительные организации имеют определенные процедуры для сбора средств, верификации расходов и предоставления регулярных отчетов. Это включает бухгалтерский контроль, аудит и четкие отчеты для доноров, что значительно снижает риски мошенничества. В случае с Назарием Гусаковым отсутствие этих процедур привело к сомнениям и подозрениям, ведь не было четкой информации о том, как и на что именно тратились собранные средства.

- Остается распространенным мнение, что фонды "берут процент на административные расходы", и что лучше сделать прямой перевод на карту. Как бы вы это прокомментировали?

Главным преимуществом официальной благотворительной организации является наличие команды экспертов, которые несут полную ответственность за получение и распределение средств. Они ищут наиболее целесообразные и рациональные способы использования средств, чтобы избежать дублирования государственных закупок или услуг, уже предусмотренных программами медицинских гарантий. И это часть профессионализма, поэтому эти люди имеют право получать достойную оплату за свою работу. Это международная практика, которая является стандартом во всем мире. Но почему-то в Украине еще существует мнение, что сотрудники благотворительных фондов должны работать без финансового вознаграждения.

- Какие обязательные элементы отчетности должны быть при организации публичного сбора, что больше всего интересует людей, которые донатят?

Ключевыми элементами отчетности при организации публичного сбора являются:

Цель сбора. То есть четкое определение, на что именно собранные средства будут потрачены.

Регулярные отчеты. Они должны быть как минимум ежемесячными или после каждого этапа сбора.

Финансовые документы: чеки, акты выполненных работ, подписанные соглашения.

Публичные обновления. Прозрачные публикации об использовании средств, включая видео и фото, позволят донорам видеть реальный результат своей помощи.

Все это позволяет тем, кто донатит, быть уверенными, что их взносы действительно используются по назначению. Люди хотят видеть, что их деньги работают на реальные изменения, а не растворяются без отчетности.

- Если мы говорим о постоянных донорах, особенно международных партнерах, то чего они в первую очередь ожидают от отчетности?

Международные доноры обычно ждут подробной финансовой отчетности. Им нужны четкие суммы, на что уходит каждый доллар или евро.

Кроме того, им нужно предоставлять отчеты о результативности: что именно удалось изменить благодаря их поддержке.

Важным также является проведение независимого аудита. Например, иностранные доноры часто требуют подтверждения того, что расходы произошли в соответствии с заявленной целью. Они хотят быть уверенными, что их средства эффективно используются, поэтому прозрачность и профессионализм в отчетности являются ключевыми факторами.

- Как благотворителям уберечь себя от мошенничества?

Прежде всего, нам нужно развивать осведомленность по финансовой грамотности в обществе. Многие люди присоединяются к сборам через эмоциональный призыв, но в таком состоянии они становятся уязвимыми. Не забывайте об эмоциональном интеллекте. Обращайте внимание на репутацию организаторов сбора, наличие официальных документов, подтверждающих реальность потребности, а также на прозрачность в использовании средств. Прозрачность должна быть приоритетом. Деньги, которые мы передаем на личные сборы — это не инвестиция или контракт, это подарок со всеми рисками.

Прежде всего, надо обратить внимание на отсутствие официальной организации. Благотворительный сбор без данных о том, кто его официально проводит, может быть сигналом об отсутствии контроля.

Если организатор сбора не предоставляет четких и прозрачных отчетов о расходах, это может быть основанием для сомнений.

Кроме того, если сбор обещает чрезмерно быстрые или нереалистичные результаты, это может быть признаком мошенничества.

- Правильно ли мы понимаем, что лучше поддерживать исключительно сборы от организаций?

Нет, и еще раз нет! Мы живем в реалиях, когда потребности тяжелобольных людей не закрыты полностью, несмотря на совместные усилия государства, благотворительных организаций и волонтеров. Люди часто вынуждены проводить собственные сборы средств, поскольку государственные программы не покрывают все потребности. Важно, чтобы такие сборы имели четкую цель, прозрачность и отчетность. Важно также разграничивать личные средства от средств благотворительных сборов.

- Отразился ли скандал с Назарием Гусаковым на благотворительном секторе в целом?

Без сомнения, такая ситуация имеет негативное влияние на благотворительный сектор. Каждый подобный случай уменьшает доверие к благотворительным инициативам, даже если большинство сборов являются честными. Это подчеркивает важность внедрения механизмов контроля и отчетности во всех сборах, чтобы не ставить под сомнение саму сущность благотворительности.

- Как обществу стоит реагировать на подозрения в мошенничестве во время сбора на лечение?

Подозрения в мошенничестве нужно проверять. Общество должно быть готово задавать вопросы организаторам сбора и требовать отчетов. В случае подозрений — следует обращаться в компетентные органы для проверки деятельности. Важно также поддерживать организации, которые демонстрируют прозрачность и готовность отчитываться за свои действия.

- Как найти баланс между сочувствием к тяжелобольному человеку и потребностью в прозрачности?

Сочувствие важно, но оно не должно быть причиной отказа от прозрачности. Важно быть сочувствующим, но одновременно настаивать на четких механизмах отчетности. Это помогает защитить как доноров, так и самого человека, который нуждается в помощи, от возможных манипуляций и мошенничества.

- Какие уроки должно извлечь общество из случая с Назарием Гусаковым? Нужны ли, на Ваш взгляд, новые законодательные или институциональные изменения?

Этот случай указывает на важность прозрачности и отчетности во всех благотворительных сборах. Общество должно научиться задавать вопросы и требовать подтверждения расходов, когда речь идет о передаче средств. Законодательные изменения нужны для установления четких стандартов сбора средств, регулирования деятельности благотворительных организаций и обеспечения их прозрачности. Нам нужно больше внимания к культуре благотворительности и внедрению лучших практик по управлению средствами. И, как всегда, доверяйте профессионалам — мы на этом уже собаку съели. (Улыбается.) Кстати, Биржа Благотворительности "ДоброДій" входит в престижный рейтинг "ТОП 100+ прозрачных благотворительных организаций Украины", а я, как ее руководительница, трижды становилась Менеджером года в сфере благотворительности по версии Национального конкурса "Благотворительная Украина". Это подтверждает нашу эффективность, прозрачность и экспертизу.

Добавим

С начала полномасштабного вторжения Биржа Благотворительности "ДоброДій", основанная Еленой и Юлией Соседками, оказала помощь на почти 132 млн грн.

Из них получили:

Силы обороны Украины - 93 061 500 грн;

медицинские учреждения - 8 533 000 грн;

тяжелобольные дети и подростки - 16 440 000 грн;

гуманитарные инициативы и социальные проекты - 13 944 000 грн.

Включиться в проекты Биржи Благотворительности "ДоброДій" можно по ссылке.