Белый дом случайно разослал демократам тезисы по Трампу и Украине

"Тезисы побуждали политических союзников президента утверждать, что в документе (относительно разговора - ред.) не было прямой информации о quid pro quo (услуга за услугу - ред.)", - пишет издание.

"Этот случай просто показывает еще один пример того, как "Deep State" (тайная власть - ред.), СМИ и демократы в конгрессе наносят ущерб нашей национальной безопасности утечкой конфиденциальной информации", - продолжают они.

После осознания ошибки Белый дом отправил еще одно электронное письмо в Офис демократов, на этот раз пытаясь "отозвать" исходное сообщение.

Однако было уже слишком поздно, и вскоре после того, как была допущена ошибка, скриншоты тезисов быстро распространились в социальных сетях.

Как сообщал УНН, ранее в американских СМИ появилась информация о том, что Трамп мог нарушить правила нацбезопасности во время разговора с Зеленским, попробовав давить на украинскую власть по расследованию дела сына своего конкурента Джо Байдена. 25 сентября Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.

Зеленский на встрече с Трампом накануне заявил, что на него не было давления по расследованию деятельности сына американского политика Джо Байдена.

Напомним, большинство в Палате представителей Конгресса поддерживает процедуру импичмента Трампа.

The White House sent us their talking points around President Trump’s Ukraine call.



For some strange reason, they forgot to mention that Mr. Trump said, “I would like you to do us a favor though” after Zelensky brought up military aid. pic.twitter.com/60PMZ6aKcv

— Bernie Sanders (@SenSanders) 25 сентября 2019 г.

Here are the White House talking points on the Ukraine call.



It’s a master class in straw man arguments. pic.twitter.com/Dugxee7seS

— Matt Fuller (@MEPFuller) 25 сентября 2019 г.

I would like to thank @WhiteHouse for sending me their talking points on how best to spin the disastrous Trump/Zelensky call in Trump’s favor. However, I will not be using their spin and will instead stick with the truth.

But thanks though.

— US Rep Brendan Boyle (@RepBrendanBoyle) 25 сентября 2019 г.