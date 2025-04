Білий дім випадково розіслав демократам тези щодо Трампа і України

"Тези спонукали політичних союзників президента стверджувати, що в документі (щодо розмови - ред.) не було прямої інформації про quid pro quo (послуга за послугу - ред.)", - пише видання.

"Цей випадок просто показує ще один приклад того, як "Deep State" (таємна влада - ред.), ЗМІ та демократи в конгресі завдають шкоди нашій національній безпеці витоком конфіденційної інформації", - продовжують вони.

Після усвідомлення помилки Білий дім відправив ще один електронний лист в Офіс демократів, цього разу намагаючись "відкликати" вихідне повідомлення.

Однак було вже занадто пізно, і невдовзі після того, як була допущена помилка, скріншоти тез швидко поширилися в соціальних мережах.

Як повідомляв УНН, раніше в американських ЗМІ з’явилась інформація про те, що Трамп міг порушити правила нацбезпеки під час розмови з Зеленським, спробувавши тиснути на українську владу щодо розслідування справи сина свого конкурента Джо Байдена. 25 вересня Білий дім оприлюднив розшифровку розмови Трампа і Зеленського.

Зеленський на зустрічі з Трампом напередодні заявив, що на нього не було тиску щодо розслідування діяльності сина американського політика Джо Байдена.

Нагадаємо, більшість в Палаті представників Конгресу підтримує процедуру імпічменту Трампа.

The White House sent us their talking points around President Trump’s Ukraine call.



For some strange reason, they forgot to mention that Mr. Trump said, “I would like you to do us a favor though” after Zelensky brought up military aid. pic.twitter.com/60PMZ6aKcv

— Bernie Sanders (@SenSanders) 25 сентября 2019 г.

Here are the White House talking points on the Ukraine call.



It’s a master class in straw man arguments. pic.twitter.com/Dugxee7seS

— Matt Fuller (@MEPFuller) 25 сентября 2019 г.

I would like to thank @WhiteHouse for sending me their talking points on how best to spin the disastrous Trump/Zelensky call in Trump’s favor. However, I will not be using their spin and will instead stick with the truth.

But thanks though.

— US Rep Brendan Boyle (@RepBrendanBoyle) 25 сентября 2019 г.