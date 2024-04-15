Безумие в кремле до сих пор сильное: Зеленский заявил, что оккупант попытается усилить штурмовые и наступательные действия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупант попытается усилить штурмовые действия, наступательные и заверил, что "будем отвечать", передает УНН.

Два важных доклада разведок - руководителя Службы внешней разведки Иващенко и руководителя ГУР Буданова - о российских действиях весной и летом. Того, к чему мы должны быть готовы - во всех форматах возможных враждебных действий. Очевидно, что безумие в Кремле до сих пор сильное, оккупант попытается усилить штурмовые действия, наступательные. Будем отвечать - сообщил Зеленский во время вечернего обращения.

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Президент напомнил, что провел Ставку. Две темы ключевые сейчас - фронт и энергетика.

"Был доклад Главкома Сырского. Относительно тех направлений, где наиболее горячо. Отдельное внимание - боям за Часов Яр, боям на Покровском направлении, на Купянском. Я благодарен каждому солдату и командиру, всем нашим подразделениям, которые защищают наши позиции и делают все, чтобы стабилизировать ситуацию", - отметил Зеленский.

По его словам, министр обороны Украины Умеров доложил о реализации контрактов на поставку снарядов и дронов, а также РЭБ. Был сегодня на Ставке отдельный и детальный разговор о применении РЭБ, о защите критической инфраструктуры. Это касается, в частности, энергетики - того, что защищено, и того, что было, к сожалению, защищено недостаточно. Будут соответствующие выводы.

"Разобрали необходимые действия по восстановлению генерации и ключевых энергообъектов. Был доклад также о состоянии защиты критической инфраструктуры в районах вблизи фронта и в приграничье", - резюмировал Зеленский.

Буданов доложил на заседании Ставки о планах россиян по наступлению