Буданов доложил на заседании Ставки о планах россиян по наступлению

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего представил Президенту Украины Владимиру Зеленскому доклад о намерениях государства-агрессора россии. Об этом рассказал Глава государства в своем вечернем видеообращении, передает УНН.

Два важных доклада разведок - руководителя Службы внешней разведки Иващенко и руководителя ГУР Буданова - о российских действиях весной и летом. Того, к чему мы должны быть готовы - во всех форматах возможных враждебных действий. Очевидно, что безумие в Кремле до сих пор сильное, оккупант попытается усилить штурмовые действия, наступательные. Будем отвечать. - заявил Президент.

Детали

Кроме данных разведки: Олега Иващенко от СВР и Кирилла Буданова от ГУР. Президент также провел заседание ставки и заслушал доклад Главкома Александра Сырского относительно ситуации на основных направлениях, наших оборонных потребностей и наших будущих действий.

Отдельно Зеленский ознакомился с отчетом министра обороны Рустема Умерова о контрактах на поставку оружия, систем РЭБ и дронов.

Также во время заседания Ставки речь шла о защите и восстановлении объектов энергетической инфраструктуры Украины. Ведь энергетика, как и фронт остается ключевой темой для Украины.