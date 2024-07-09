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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Белый дом отрицает наличие у Байдена болезни Паркинсона

Белый дом отрицает наличие у Байдена болезни Паркинсона

Киев  •  УНН

9 июля 2024, 05:56  •  5637 просмотра

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Белый дом отверг беспокойство о здоровье президента Байдена, заявив, что у него нет болезни Паркинсона, а регулярные обследования не выявили никаких отклонений в его нервной системе.

В Белом доме развеяли опасения относительно состояния здоровья президента США Джо Байдена. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американский лидер не страдает болезнью Паркинсона, которая может вызывать скованность движений и невнятную речь. Кроме того, регулярные обследования не выявили нарушений в работе нервной системы президента. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.

Лечился ли президент от болезни Паркинсона? Нет. Лечится ли он от болезни Паркинсона? Нет, не лечится. Принимает ли он лекарства от болезни Паркинсона? Нет

- сказала пресс-секретарь Белого дома во время брифинга в понедельник.

Больше всего журналистов интересовали визиты в Белый дом невролога и специалиста по болезни Паркинсона Кевина Каннарда.

По данным американских СМИ, с августа прошлого года по март этого года Каннард  посещал Белый дом восемь раз. В одной из встреч в качестве посетителя указан врач американского президента Кевин О'Коннор.

Карин Жан-Пьер отказалась уточнять, кто именно из специалистов посещал Белый дом. "Мы не можем назвать имя. Нет. Нет. Нет. Неважно, как сильно вы на меня давите, неважно, как вы на меня сердитесь, я не собираюсь подтверждать имя, неважно, есть ли оно в журнале", - скзаала она.

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По ее словам, ежегодные медицинские обследования, которые проходил Байден в течение последних трех лет, предусматривали консультации невролога, и он не обнаружил никаких признаков болезни Паркинсона, склероза или других нарушений в работе нервной системы.

В Белом доме также отвергли предположение о том, что союзники США по НАТО накануне саммита в Вашингтоне проявляли беспокойство по поводу состояния Байдена. "Мы не получаем никаких подобных сигналов от наших союзников", - сказал журналистам на том же брифинге представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Ранее сообщалось, что в лагере республиканцев запрашивают отчет о здоровье президента США. Председатель комитета по надзору Палаты представителей требует, чтобы данные о медицинском обследовании Байдена были расшифрованы. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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