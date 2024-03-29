Бельгия выделит для Украины 100 миллионов евро на техническое обслуживание F-16

Совет министров Бельгии одобрил в пятницу военную помощь Украине в 100 миллионов евро для обслуживания боевых самолетов F-16. Об этом на своей странице в Х заявила бельгийский министр обороны Людвин Дедондер, пишет УНН.

Детали

Совет министров утвердил 25-й пакет поддержки Украины: 100 млн евро на содержание и поддержку F-16 в рамках международной коалиции F-16 - говорится в заметке.

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Дополнение

Известно, что Бельгия принадлежит к 13 государствам-членам "коалиции F-16", возглавляемой Нидерландами, Данией и США, которая планирует поставить Киеву эти многофункциональные истребители

Напомним,

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона заявил, что в Украине ожидают вскоре увидеть первые истребители F-16 в небе.