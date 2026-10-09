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Беларусь направила Украине ноту протеста из-за якобы атаки на белорусский грузовик — в Киеве отреагировали

Киев • УНН

 • 1616 просмотра

Беларусь вручила Украине ноту протеста из-за удара по грузовику в Брянской области. Киев назвал обвинения бездоказательными.

Беларусь направила Украине ноту протеста из-за якобы атаки на белорусский грузовик — в Киеве отреагировали
Фото иллюстративное

Министерство иностранных дел Беларуси вызвало временного поверенного в делах Украины в Беларуси Ивана Новицкого, чтобы вручить ноту протеста за якобы атаку украинских дронов на грузовик в РФ. В МИД Украины выразили протест, заявив, что считают необоснованным возложение на Украину ответственности без обнародования убедительных доказательств причастности. Об этом говорится в заявлении МИД, передает УНН

Украина выражает протест в связи с вызовом временного поверенного в делах Украины в Беларуси во внешнеполитическое ведомство в Минске и заявлениями белорусской стороны по поводу инцидента с грузовым автомобилем в Брянской области РФ 

- говорится в заявлении МИД. 

В министерстве отметили, что считают необоснованным возложение на Украину ответственности без обнародования убедительных доказательств причастности.

Обращаем внимание, что публичные обвинения Украины со стороны Минска сопровождаются риторикой о якобы намеренном втягивании Беларуси в конфликт и угрозами «адекватных мер реагирования». Отвергаем такие абсурдные выпады со стороны страны, которая является соучастницей преступления агрессии против Украины и оказывает широкое содействие России в преступной захватнической войне против нашего государства. Осуждаем попытки переложить ответственность за последствия российской агрессии, создать образ Украины как источника угроз для Беларуси и сознательно нагнетать напряженность в регионе 

- добавили в министерстве. 

В МИД призвали Беларусь воздерживаться от бездоказательных обвинений, угроз и информационных манипуляций.

Контекст 

Сегодня белорусский МИД заявил, что в ведомство был вызван временный поверенный в делах Украины в Беларуси Иван Новицкий. 

Поводом для вызова, как заявили в МИД, стала «вчерашняя атака украинского беспилотного летательного аппарата на грузовой автомобиль с белорусской регистрацией в Брянской области РФ», в результате чего гражданка Беларуси получила тяжелые ранения. 

«Дипломату вручена нота протеста, в которой указано, что Киев уже ранее предупреждался о недопустимости подобных действий. Принадлежность автомобиля была очевидной, и белорусская сторона имеет основания рассматривать атаку как преднамеренную. Украинскую сторону предостерегли от повторения подобных действий. Подчеркнуто, что ответственность за их последствия полностью ложится на власти Украины. Беларусь оставляет за собой право на адекватные меры реагирования», - добавили в МИД Беларуси. 

В МИД отреагировали на поведение белорусской пропаганды после заявлений Зеленского23.06.26, 16:55 • 10275 просмотров

Антонина Туманова

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