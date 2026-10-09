Беларусь направила Украине ноту протеста из-за якобы атаки на белорусский грузовик — в Киеве отреагировали

Министерство иностранных дел Беларуси вызвало временного поверенного в делах Украины в Беларуси Ивана Новицкого, чтобы вручить ноту протеста за якобы атаку украинских дронов на грузовик в РФ. В МИД Украины выразили протест, заявив, что считают необоснованным возложение на Украину ответственности без обнародования убедительных доказательств причастности. Об этом говорится в заявлении МИД, передает УНН.

Украина выражает протест в связи с вызовом временного поверенного в делах Украины в Беларуси во внешнеполитическое ведомство в Минске и заявлениями белорусской стороны по поводу инцидента с грузовым автомобилем в Брянской области РФ