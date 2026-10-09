білорусь направила ноту протесту Україні за нібито атаку на білоруську вантажівку - у Києві відреагували
Київ • УНН
білорусь вручила Україні ноту протесту через удар по вантажівці в брянській області. Київ назвав звинувачення бездоказовими.
Міністерство закордонних справ білорусі викликало тимчасового повіреного в справах України в білорусі Івана Новицького, щоб вручити ноту протесту, за нібито атаку українських дронів на вантажівку у рф. У МЗС України висловили протест, заявивши, що вважають безпідставним покладення на Україну відповідальності без оприлюднення переконливих доказів причетності. Про це йдеться у заяві МЗС, передає УНН.
Україна висловлює протест у звʼязку з викликом тимчасового повіреного у справах України в білорусі до зовнішньополітичного відомства у мінську та заявами білоруської сторони щодо інциденту з вантажним автомобілем у брянській області рф
У міністерстві зазначили, що вважають безпідставним покладення на Україну відповідальності без оприлюднення переконливих доказів причетності.
Звертаємо увагу, що публічні звинувачення України з боку мінська супроводжуються риторикою про нібито навмисне втягування білорусі в конфлікт та погрозами "адекватних заходів реагування". Відкидаємо такі абсурдні закиди від країни, яка є співучасницею злочину агресії проти України та надає широке сприяння росії у злочинній загарбницькій війні проти нашої держави. Засуджуємо спроби перекладання відповідальності за наслідки російської агресії, створення образу України як джерела загроз для білорусі та свідоме нагнітання напруженості в регіоні
У МЗС закликали білорусь утримуватися від бездоказових звинувачень, погроз та інформаційних маніпуляцій.
Контекст
Сьогодні білоруське МЗС заявило, що до відомства було викликано тимчасового повіреного в справах України в білорусі Івана Новицького.
Приводом для виклику, як заявили в МЗС, стала "вчорашня атака українського безпілотного літального апарата на вантажний автомобіль з білоруською реєстрацією в брянській області рф", внаслідок чого громадянка білорусі отримала тяжкі поранення.
"Дипломату вручено ноту протесту, в якій зазначено, що Київ уже раніше попереджався про неприпустимість подібних дій. Приналежність автомобіля була очевидною, і білоруська сторона має підстави розглядати атаку як навмисну. Українську сторону застережено від повторення подібних дій. Підкреслено, що відповідальність за їхні наслідки повністю лягає на владу України. білорусь залишає за собою право на адекватні заходи реагування", - додали в МЗС білорусі.
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