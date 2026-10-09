білорусь направила ноту протесту Україні за нібито атаку на білоруську вантажівку - у Києві відреагували

Міністерство закордонних справ білорусі викликало тимчасового повіреного в справах України в білорусі Івана Новицького, щоб вручити ноту протесту, за нібито атаку українських дронів на вантажівку у рф. У МЗС України висловили протест, заявивши, що вважають безпідставним покладення на Україну відповідальності без оприлюднення переконливих доказів причетності. Про це йдеться у заяві МЗС, передає УНН.

Україна висловлює протест у звʼязку з викликом тимчасового повіреного у справах України в білорусі до зовнішньополітичного відомства у мінську та заявами білоруської сторони щодо інциденту з вантажним автомобілем у брянській області рф

У міністерстві зазначили, що вважають безпідставним покладення на Україну відповідальності без оприлюднення переконливих доказів причетності.

Звертаємо увагу, що публічні звинувачення України з боку мінська супроводжуються риторикою про нібито навмисне втягування білорусі в конфлікт та погрозами "адекватних заходів реагування". Відкидаємо такі абсурдні закиди від країни, яка є співучасницею злочину агресії проти України та надає широке сприяння росії у злочинній загарбницькій війні проти нашої держави. Засуджуємо спроби перекладання відповідальності за наслідки російської агресії, створення образу України як джерела загроз для білорусі та свідоме нагнітання напруженості в регіоні