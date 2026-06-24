БЭБ обвинило Гетманцева в манипуляциях и распространении ложной информации об их работе в 2025 году

Бюро экономической безопасности Украины отреагировало на критику своего отчета за 2025 год, прозвучавшую во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. В ответе на запрос УНН в БЭБ заявили, что утверждения главы комитета Данила Гетманцева о недостоверности приведенных в отчете показателей основаны на неправильной трактовке статистических данных, а информация о якобы завышении результатов работы за прошлый год является ложной.

Суть претензий к отчету БЭБ

Во время рассмотрения отчета БЭБ за 2025 год глава парламентского налогового комитета Данило Гетманцев поставил под сомнение достоверность отдельных показателей, приведенных правоохранительным органом. В частности, речь шла о показателе возмещенных убытков в размере 3,82 млрд грн.

"Вы не дадите мне соврать, одним из первых на своем канале, публично я выражаю искреннюю благодарность, БЭБ, если происходит что-то положительное. Но если вы публикуете, объявляете недостоверные данные, вы этим дискредитируете и себя, и нас, и все наше дело. Так не может быть. Смотрите, вы указали в отчете, что по результатам 2025 года возмещено убытков государству деньгами, только что Вы это подтвердили, на сумму 3,8 миллиарда гривен. Анализ, проведенный нами, вашей же предоставленной нам информации, свидетельствует о том, что 2,8-2,9 миллиарда гривен – это вообще не 2025 год. Это с 2022-го по 2024-й. Зачем Вы пишете недостоверные данные в отчете БЭБ?" - спросил Гетманцев у директора БЭБ Александра Цивинского, однако этот вопрос остался без ответа.

Глава налогового комитета подчеркнул, что его выводы основаны не на предположениях, а на анализе конкретных платежных поручений с указанием дат проведения платежей.

По его словам, если учитывать только фактические поступления за 2025 год на соответствующие бюджетные счета, сумма возмещения составляет лишь около 47 млн грн, а не 3,8 млрд грн.

Что говорят в БЭБ

В ответе на запрос УНН Бюро экономической безопасности заявило, что критика Гетманцева базируется на смешении различных по содержанию статистических категорий.

"По поводу информации о якобы недостоверности данных в Отчете отмечаем, что такое утверждение основано на неправильной трактовке порядка формирования статистической отчетности и смешении различных по содержанию показателей", – отметили в БЭБ.

Также в ведомстве прямо заявили, что информация Гетманцева о том, что реальный объем возмещенных убытков составил лишь 47 млн грн, не соответствует действительности.

"Приведенная в Запросе информация о якобы возмещении лишь 47 млн грн не соответствует действительности и является ложной", – подчеркнули в БЭБ.

В БЭБ отметили, что показатель возмещенных убытков формируется в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса и порядком ведения Единого реестра досудебных расследований.

По данным ведомства, в статистику попадают суммы возмещения по уголовным производствам, которые были завершены в соответствующем отчетном году, независимо от того, когда именно средства были уплачены.

"Стоит подчеркнуть, что статистический показатель возмещения убытков не является показателем фактических поступлений средств в бюджет в течение конкретного календарного года. Информация о возмещенных убытках вносится в статистическую отчетность после завершения уголовного производства и принятия окончательного процессуального решения. Поэтому средства могут быть фактически уплачены в предыдущие годы, но отражены в статистической отчетности того года, в котором завершено соответствующее досудебное расследование", – пояснили в БЭБ.

Именно поэтому, отмечают в Бюро, показатель в 3,82 млрд грн отражает суммы возмещения по делам, завершенным в 2025 году, а не поступления средств в государственный бюджет в течение этого календарного года.

В БЭБ считают, что глава налогового комитета Рады Данило Гетманцев занимается подменой понятий.

"Утверждения о том, что БЭБ якобы "завысило" или "приписало себе" показатели возмещения, не соответствуют действительности. На самом деле происходит подмена понятий, когда статистический показатель завершенных уголовных производств ошибочно сравнивается с периодами отдельных платежей", – заявили в ведомстве.

В БЭБ подчеркнули, что отчет готовили уполномоченные структурные подразделения правоохранительного органа в пределах их компетенции и никаких манипуляций с показателями не было.

Напомним

После рассмотрения отчета за 2025 год комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принял решение, которым раскритиковал работу БЭБ и дал правоохранителям ряд рекомендаций.

Членов парламентского комитета не устроило не только качество отчетности, но и отдельные приведенные показатели вызвали сомнения в их достоверности. Депутаты отметили низкую эффективность работы БЭБ, указав, что из почти 6,9 тысячи уголовных производств, которые БЭБ расследовало в 2025 году, подозрения были объявлены лишь в 12,9% случаев, а в суд передано 13,1% дел, или 904 уголовных производства.

Кроме того, эффективность некоторых подразделений, по мнению членов комитета, вообще невозможно оценить.

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