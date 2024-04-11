Байден заверил в "железной" поддержке Израиля в случае нападения Ирана

Президент США Джо Байден заявил, что поддержка Соединенными Штатами Израиля в случае нападения со стороны Ирана будет "непоколебимой", передает УНН со ссылкой на Bild.

По данным ВВС, Байден предупредил, что иранцы угрожают "серьезным нападением" на Израиль, которое, как опасаются американские официальные лица, может произойти в любой день.

Как они считают, Тегеран может ответить на удар первого апреля по зданию иранского консульства в Сирии, в результате которого погибли высокопоставленные иранские военные.

"Они угрожают нанести серьезный удар по Израилю. Как я сказал премьер-министру Нетаньяху, наша приверженность безопасности Израиля от этих угроз со стороны Ирана и его сателлитов является железной. Позвольте мне еще раз сказать: железная. Мы намерены сделать все возможное, чтобы защитить безопасность Израиля", - заявил президент Соединенных Штатов.

В Вашингтоне растет беспокойство по поводу все более агрессивной риторики, используемой официальными лицами в Тегеране, которые поклялись отомстить за предполагаемый израильский авиаудар по зданию иранского консульства в Дамаске, в результате которого погибли семь высокопоставленных военных Корпуса стражей иранской границы.

Среди убитых - бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди, важная фигура в спецподразделении "Кудс", отделении КСИР, отвечающем за операции за рубежом. Погиб и его заместитель, генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

Иран и Сирия обвинили тогда в нападении Израиль, который воздержался от комментариев.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в среду в речи, посвященной окончанию священного для мусульман месяца Рамадан, что Израиль "должен быть наказан и его накажут" за обстрел иранского консульства.

"Режим зла допустил ошибку в этом отношении, он должен быть наказан и будет наказан. Консульства и посольства в любой стране являются территорией страны, которой они принадлежат. Когда они напали на наше консульство, это означает, что они напали на нашу территорию. Это общий закон", - заявил Хаменеи.