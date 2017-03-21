Б.Швайнштайгер продолжит карьеру в американской лиге MLS
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер продолжит свою игровую карьеру в американском футбольном клубе "Чикаго Файр", передает УНН со ссылкой на сайт "МЮ".
Сообщается, что немецкий полузащитник должен завершить процедуру получения визы и отправится в новый клуб.
"Мне грустно покидать клуб и прощаться со столькими друзьями в "Манчестер Юнайтед", но я благодарен клубу за предоставленную мне возможность принять вызов в "Чикаго Файр", - заявил Б.Швайнштайгер.
Напомним, полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры в сборной Германии.
Thanks to all fans, the whole staff and my teammates of @ManUtd ! I will never forget my time with the club, but now it's time for a change! pic.twitter.com/zYn2o5Cjsk- Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) 21 марта 2017 г.