Б.Швайнштайгер продовжить кар'єру в американській лізі MLS

Повідомляється, що німецький півзахисник має завершити процедуру отримання візи та вирушить до нового клубу.

"Мені сумно покидати клуб та прощатися зі стількома друзями в "Манчестер Юнайтед", але я вдячний клубу за надану мені можливість прийняти виклик у "Чикаго Файр", – заявив Б.Швайнштайгер.

Нагадаємо, півзахисник “Манчестер Юнайтед” Бастіан Швайнштайгер оголосив про завершення кар’єри в збірній Німеччини.

Thanks to all fans, the whole staff and my teammates of @ManUtd! I will never forget my time with the club, but now it’s time for a change! pic.twitter.com/zYn2o5Cjsk

— Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) 21 березня 2017 р.