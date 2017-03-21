Б.Швайнштайгер продовжить кар'єру в американській лізі MLS
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Півзахисник "Манчестер Юнайтед" Бастіан Швайнштайгер продовжить свою ігрову кар'єру в американському футбольному клубі "Чикаго Файр", передає УНН з посиланням на сайт "МЮ".
Повідомляється, що німецький півзахисник має завершити процедуру отримання візи та вирушить до нового клубу.
"Мені сумно покидати клуб та прощатися зі стількома друзями в "Манчестер Юнайтед", але я вдячний клубу за надану мені можливість прийняти виклик у "Чикаго Файр", – заявив Б.Швайнштайгер.
Нагадаємо, півзахисник “Манчестер Юнайтед” Бастіан Швайнштайгер оголосив про завершення кар’єри в збірній Німеччини.
Thanks to all fans, the whole staff and my teammates of @ManUtd! I will never forget my time with the club, but now it’s time for a change! pic.twitter.com/zYn2o5Cjsk— Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) 21 березня 2017 р.