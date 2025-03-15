Австралия заявляет, что поддержка Украины отвечает ее национальным интересам
Киев • УНН
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил о присоединении к виртуальной встрече коалиции, где подтвердил сильную поддержку Украины. Лидеры договорились о конкретных действиях для поддержки страны.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что присоединился к виртуальной встрече "коалиции желающих" сегодня утром, где он подтвердил "сильную и неизменную поддержку Украины" своей страной, передает УНН.
"Лидеры договорились продолжить работу над конкретными действиями по поддержке Украины сейчас и в будущем", - написал Энтони Альбанезе в своем заявлении на платформе Х.
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Напомним
Президент Украины подчеркнул важность определения четкой позиции по гарантиям безопасности для достижения надежного мира. Также он акцентировал внимание на необходимости наращивания производства оружия в Европе.