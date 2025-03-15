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Австралия заявляет, что поддержка Украины отвечает ее национальным интересам

Киев • УНН

 • 18327 просмотра

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил о присоединении к виртуальной встрече коалиции, где подтвердил сильную поддержку Украины. Лидеры договорились о конкретных действиях для поддержки страны.

Австралия заявляет, что поддержка Украины отвечает ее национальным интересам

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что присоединился к виртуальной встрече "коалиции желающих" сегодня утром, где он подтвердил "сильную и неизменную поддержку Украины" своей страной, передает УНН.

"Лидеры договорились продолжить работу над конкретными действиями по поддержке Украины сейчас и в будущем", - написал Энтони Альбанезе в своем заявлении на платформе Х.

Премьер Нидерландов заявил о необходимости "оказать давление на россию"15.03.2025, 16:28 • 17178 просмотров

Напомним

Президент Украины подчеркнул важность определения четкой позиции по гарантиям безопасности для достижения надежного мира. Также он акцентировал внимание на необходимости наращивания производства оружия в Европе.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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