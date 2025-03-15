Австралія заявляє, що підтримка України відповідає її національним інтересам

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив, що приєднався до віртуальної зустрічі "коаліції бажаючих" сьогодні вранці, де він підтвердив "сильну та незмінну підтримку України" своєю країною, передає УНН.

"Лідери домовилися продовжити роботу над конкретними діями щодо підтримки України зараз і в майбутньому", - написав Ентоні Альбанезе у своїй заяві на платформі Х.

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Президент України наголосив на важливості визначення чіткої позиції щодо гарантій безпеки для досягнення надійного миру. Також він акцентував увагу на необхідності нарощування виробництва зброї в Європі.