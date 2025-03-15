Австралія заявляє, що підтримка України відповідає її національним інтересам
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив про приєднання до віртуальної зустрічі коаліції, де підтвердив сильну підтримку України. Лідери домовилися про конкретні дії для підтримки країни.
Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив, що приєднався до віртуальної зустрічі "коаліції бажаючих" сьогодні вранці, де він підтвердив "сильну та незмінну підтримку України" своєю країною, передає УНН.
"Лідери домовилися продовжити роботу над конкретними діями щодо підтримки України зараз і в майбутньому", - написав Ентоні Альбанезе у своїй заяві на платформі Х.
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