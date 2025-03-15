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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Австралія заявляє, що підтримка України відповідає її національним інтересам

Київ • УНН

 • 18335 перегляди

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив про приєднання до віртуальної зустрічі коаліції, де підтвердив сильну підтримку України. Лідери домовилися про конкретні дії для підтримки країни.

Австралія заявляє, що підтримка України відповідає її національним інтересам

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив, що приєднався до віртуальної зустрічі "коаліції бажаючих" сьогодні вранці, де він підтвердив "сильну та незмінну підтримку України" своєю країною, передає УНН.

"Лідери домовилися продовжити роботу над конкретними діями щодо підтримки України зараз і в майбутньому", - написав Ентоні Альбанезе у своїй заяві на платформі Х.

Прем'єр Нідерландів заявив про необхідність "чинити тиск на росію"15.03.2025, 16:28 • 17179 переглядiв

Нагадаємо

Президент України наголосив на важливості визначення чіткої позиції щодо гарантій безпеки для досягнення надійного миру. Також він акцентував увагу на необхідності нарощування виробництва зброї в Європі.

Антоніна Туманова

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