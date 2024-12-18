Австралия возобновляет работу посольства в Украине

Министры иностранных дел Украины и Австралии Андрей Сибига и Пенни Вонг объявили о возобновлении работы австралийского посольства в Киеве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.

Пенни Вонг сегодня осуществила первый за десять лет двусторонний визит главы МИД Австралии в Украину. Министры договорились о возобновлении полноценной работы Посольства Австралии в Украине. По словам Сибиги, такой шаг будет способствовать дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества между двумя государствами.

Сибига также обратился с запросом на дополнительную военную поддержку, включая австралийские бронемашины «Бушмастер» и предложил учесть потребности Украины при списании военной техники, находящейся на вооружении Австралии.

Отмечается, что общий объем помощи Австралии уже превысил 1 миллиард долларов, из которых 880 миллионов - военная помощь.

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