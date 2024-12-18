Австралия предоставила Украине 49 танков Abrams - Сибига

Австралия предоставила Украине помощь в виде 49 танков Abrams и 14 катеров. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Детали

"Мы глубоко благодарны за военную помощь, в частности недавнее предоставление 49 танков Abrams и 14 катеров. И общий объем помощи Австралии составил более 1 миллиарда долларов, из которых 880 млн - военная помощь", - отметил министр иностранных дел.

Также, Андрей Сибига добавил, что обратился с запросом на дополнительную военную поддержку, которая будет включать знаменитый австралийский бушмастер и другое вооружение.

"Мы также предложим учесть потребности Украины при списании военной техники, находящейся на вооружении австралийских сил обороны",- сказал Андрей Сибига.

Напомним

Ранее УНН писал, МИД Украины ведет переговоры с НАТО о поставке 20 систем противовоздушной обороны до конца года. Генсек Альянса подтвердил, что защита украинской инфраструктуры от российских атак является приоритетом.