Аварийные отключения электричества после атак рф до сих пор действуют в 4 областях

Вследствие массированной атаки армии рф на Украину в ночь на 22 марта в четырех областях до сих пор действуют отключения света. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Согласно сообщению, аварийные отключения света действуют в:

Харьковской;

Одесской;



Хмельницкой;



Днепропетровской областях.



"Восстановление питания может занять некоторое время", - заявили в Укрэнерго. Там отметили, что ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех потребителей.

Дополнение

На Донетчине восстановили электроснабжение и отменили графики экстренных отключений, которые ввели после массированного удара рф.

Также электроснабжение восстановлено для всех абонентов в Сумской области. Там тоже отменили графики аварийных отключений.

Кроме того, электроснабжение бытовых потребителей восстановлено в Полтавской области.