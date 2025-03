Аукцион Sotheby's впервые ввел оплату криптовалютой на торгах за картину Бэнкси

КИЕВ. 5 мая. УНН. Работа британского художника Бэнкси Love is in the Air ("Любовь витает в воздухе") будет продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Как сообщается во вторник на сайте аукционного дома, впервые произведение искусства можно будет приобрести за криптовалюту, передает УНН.