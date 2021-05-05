Аукцион Sotheby's впервые ввел оплату криптовалютой на торгах за картину Бэнкси
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Работа британского художника Бэнкси Love is in the Air ("Любовь витает в воздухе") будет продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Как сообщается во вторник на сайте аукционного дома, впервые произведение искусства можно будет приобрести за криптовалюту, передает УНН.
Что известно
По словам организаторов, оценочная стоимость картины Бэнкси составляет от 3 до 5 млн долрив. При этом тот, кому удастся на аукционе 12 мая сделать наиболее высокую ставку, сможет оплатить покупку криптовалютой Bitcoin или Ethereum. Ставки, однако, по-прежнему придется делать в долларовом эквиваленте.
“Будучи одним из самых известных и провокационных художников XXI века, чьи уличные и студийные работы неизменно расширяют границы и вызывают споры по всему миру из-за уникального взгляд на политические и социальные проблемы, Бэнкси подрывает устои мира искусства”, — отмечают организаторы. По их словам, “предлагая коллекционерам возможность купить Love is in the Air по криптовалюта, Sotheby’s отдает должное наследие” художника.
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“Это характерное нововведения, которое открывает путь к дальнейшему применению криптовалюты на аукционах Sotheby’s, стало продолжением экспериментов аукционного дома с применением новых технологий <...>”, - указывается в пресс-релизе. По словам организаторов, появление функции оплаты криптовалюта “позволяет переосмыслить и расширить” возможности аукционного дома.
Картина представляет собой полотно размером 90 на 90 см, подписанное самим автором. На полотне масляными красками изображен участник акции протеста, который бросает букет цветов. Согласно описанию на сайте Sotheby’s, полотно “напоминает о несправедливости и неравенстве”, а также “посылает сигнал надежды”. “Несомненно, эта смелая и декларативная работа помогла Бэнкси занять место в истории искусства, закрепив за ним репутацию создателя, готового открыто и публично обозначать свою позицию”, — отмечают организаторы.
О Бэнкси
Художнику до сих пор удается сохранять в тайне свою личность: никому, кроме его ближайших помощников, неизвестно, как он выглядит и как его на самом деле зовут. Существуют лишь немногочисленные фотографии и видео, на которых бристольский мастер граффити неизменно встает с закрытым лицом.
Граффити Бэнкси, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства, лицемерия власти или злободневные темы вроде пандемии COVID-19, принесли ему всемирную славу и пользуются большой популярностью.