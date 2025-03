Аукціон Sotheby's вперше ввів оплату криптовалютою на торгах за картину Бенксі

КИЇВ. 5 травня. УНН. Робота британського художника Бенксі Love is in the Air ("Любов витає в повітрі") буде продана на аукціоні Sotheby's в Нью-Йорку. Як повідомляється у вівторок на сайті аукціонного дому, вперше твір мистецтва можна буде придбати за криптовалюту, передає УНН.