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Аукціон Sotheby's вперше ввів оплату криптовалютою на торгах за картину Бенксі

Аукціон Sotheby's вперше ввів оплату криптовалютою на торгах за картину Бенксі

Київ • УНН

 • 18958 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Робота британського художника Бенксі Love is in the Air ("Любов витає в повітрі") буде продана на аукціоні Sotheby's в Нью-Йорку. Як повідомляється у вівторок на сайті аукціонного дому, вперше твір мистецтва можна буде придбати за криптовалюту, передає УНН.

Що відомо

За словами організаторів, оціночна вартість картини Бенксі становить від 3 до 5 млн долрів. При цьому той, кому вдасться на аукціоні 12 травня зробити найбільш високу ставку, зможе оплатити покупку криптовалютою Bitcoin або Ethereum. Ставки, однак, як і раніше доведеться робити в доларовому еквіваленті.

"Будучи одним з найбільш відомих і провокаційних художників XXI століття, чиї вуличні та студійні роботи незмінно розширюють межі і викликають суперечки по всьому світу через унікальний погляд на політичні та соціальні проблеми, Бенксі підриває підвалини світу мистецтва", - відзначають організатори. За їхніми словами, "пропонуючи колекціонерам можливість купити Love is in the Air за криптовалюту, Sotheby's віддає належну спадщину" художника.

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"Це характерне нововведення, що відкриває шлях до подальшого застосування криптовалюта на аукціонах Sotheby's, стало продовженням експериментів аукціонного будинку із застосуванням нових технологій <...>", - вказується в прес-релізі. За словами організаторів, поява функції оплати криптовалюта "дозволяє переосмислити і розширити" можливості аукціонного будинку.

Картина являє собою полотно розміром 90 на 90 см, підписане самим автором. На полотні олійними фарбами зображений учасник акції протесту, що кидає букет квітів. Відповідно до опису на сайті Sotheby's, полотно "нагадує про несправедливість і нерівність", а також "посилає сигнал надії". "Безсумнівно, ця смілива і декларативна робота допомогла Бенксі зайняти місце в історії мистецтва, закріпивши за ним репутацію творця, готового відкрито і привселюдно позначати свою позицію", - відзначають організатори.

Про Бенксі

Художнику досі вдається зберігати в таємниці свою особистість: нікому, крім його найближчих помічників, невідомо, як він виглядає і як його насправді звати. Існують лише нечисленні фотографії і відео, на яких бристольский майстер графіті незмінно постає із закритим обличчям.

Графіті Бенксі, який піднімає в своїй творчості питання соціальної нерівності, лицемірства влади або злободенні теми на кшталт пандемії COVID-19, принесли йому всесвітню славу і користуються великою популярністю.

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