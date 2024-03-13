Атаки дронов затронули за два дня более 10% нефтеперерабатывающих мощностей рф

Удары БпЛА в российских регионах за последние два дня повредили 12% нефтеперерабатывающих мощностей страны-агрессора. Начиная со вторника, 12 марта, волна направленных ударов повредила три важных нефтеперерабатывающих завода рф, сообщает Bloomberg и передает УНН.

Детали

В результате атак беспилотников в россии были повреждены объекты, составляющие 12% нефтеперерабатывающих мощностей. Это касается трех объектов в России:

НПЗ лукойла в нижнегородской области - удар дронов вызвал пожар за прошедшие сутки;

Аналогичный случай на следующий день, на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов роснефти в городе рязань;



Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод на юге ростовской области рф остановил работу после удара БпЛА. Это в частности подтвердил в Telegram губернатор области Василий Голубев. Bloomberg отмечает, что объект имеет мощность 5,6 млн тонн в год, или около 112 000 баррелей в день.



Указанные случаи подчеркивают, что вторжение рф в Украину, которое должно было длиться несколько дней, вместо этого приводит к росту опасности для самих россиян.

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Война продолжается уже третий год, предприятия в разных регионах россии несут значительные потери.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "абсолютно справедливо" нанести ущерб российскому государству в ответ на ракетные и беспилотные атаки, которые убивают и калечат мирных жителей Украины.

Я думаю, что все видят, что наши беспилотники работают, и они работают на большом расстоянии (...) Наша способность наносить удары на большие расстояния - это реальный путь к безопасности для всех - сказал Зеленский в своем обращении.

Напомним,

Беспилотники упали на территорию завода нефтепродуктов в новошахтинске ростовской области россии, приостановив работу технологических объектов предприятия.

Завод по производству нефтепродуктов в Новошахтинске был атакован "неизвестными летающими объектами украинского производства", что приостановило его работу и сорвало планы противника, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Ранее УНН сообщал, что атаки по российским нефтеперерабатывающим заводампродолжаются, беспилотники СБУ ударили сразу по двум нефтеперерабатывающим заводам в краснодарском крае.

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