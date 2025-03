Астронавт NASA опубликовал фотографию ночного Киева из космоса

Так, астронавт опубликовал снимки ночного Киева.

Кроме того, Брезник сфотографировал Копенгаген (Дания), Эдинбург (Шотландия) и Дублин (Ирландия).

Good night from @Space_Station . Kiev Ukraine, Dublin Ireland, Copenhagen Denmark, Edinburgh Scotland. pic.twitter.com/N9mNxEQOGC

- Randy Bresnik (@AstroKomrade) 11 декабря 2017

Сегодня он опубликовал фотографию ночного Сеула (столица Южной Кореи), а также американских городов Хьюстон, Галвестон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско.

Seoul glistens like a jewel on the Korean Peninsula. pic.twitter.com/751FQyUGTv

- Randy Bresnik (@AstroKomrade) 12 декабря 2017

Good night from @Space_Station . Houston, Galveston, Los Angeles, San Francisco. pic.twitter.com/BDPyy5w3HR

- Randy Bresnik (@AstroKomrade) 13 декабря 2017

Ранее, 11 декабря, астронавт поделился снимками других ночных городов Японии, в частности Осаки, Нагоя, Саппоро, Хакодате.

Good night from @Space_Station . Japan - Osaka, Tokyo, Nagoya, Sapporo, Hakodate. pic.twitter.com/P6QGh3FhGf

- Randy Bresnik (@AstroKomrade) 11 декабря 2017