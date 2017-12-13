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Астронавт NASA опублікував світлину нічного Києва з космосу

Астронавт NASA опублікував світлину нічного Києва з космосу

Київ • УНН

 • 16938 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Рендольф Брезнік американський астронавт NASA опублікував знімки нічних мегаполісів Європи, серед яких і Київ з космосу з Міжнародної космічної станції, передає УНН з посиланням на Twitter астонавта.

Так, астронавт опублікував знімки нічного Києва.

Крім того, Брезнік сфотографував Копенгаген (Данія), Единбург (Шотландія) і Дублін (Ірландія).

Good night from @Space_Station. Kiev Ukraine, Dublin Ireland, Copenhagen Denmark, Edinburgh Scotland. pic.twitter.com/N9mNxEQOGC

— Randy Bresnik (@AstroKomrade) 11 грудня 2017 р.

Сьогодні ж він опублікував світлину нічного Сеулу (столиця Південної Кореї), а також американських міст Х'юстон, Галвестон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско.

Seoul glistens like a jewel on the Korean Peninsula. pic.twitter.com/751FQyUGTv

— Randy Bresnik (@AstroKomrade) 12 грудня 2017 р.

Good night from @Space_Station. Houston, Galveston, Los Angeles, San Francisco. pic.twitter.com/BDPyy5w3HR

— Randy Bresnik (@AstroKomrade) 13 грудня 2017 р.

Раніше, 11 грудня, астронавт поділився знімками інших нічних міст Японії, зокрема Осаки, Нагоя, Саппоро, Хакодате.

Good night from @Space_Station. Japan – Osaka, Tokyo, Nagoya, Sapporo, Hakodate. pic.twitter.com/P6QGh3FhGf

— Randy Bresnik (@AstroKomrade) 11 грудня 2017 р.

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