Астронавт NASA опублікував світлину нічного Києва з космосу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Рендольф Брезнік американський астронавт NASA опублікував знімки нічних мегаполісів Європи, серед яких і Київ з космосу з Міжнародної космічної станції, передає УНН з посиланням на Twitter астонавта.
Так, астронавт опублікував знімки нічного Києва.
Крім того, Брезнік сфотографував Копенгаген (Данія), Единбург (Шотландія) і Дублін (Ірландія).
Good night from @Space_Station. Kiev Ukraine, Dublin Ireland, Copenhagen Denmark, Edinburgh Scotland. pic.twitter.com/N9mNxEQOGC— Randy Bresnik (@AstroKomrade) 11 грудня 2017 р.
Сьогодні ж він опублікував світлину нічного Сеулу (столиця Південної Кореї), а також американських міст Х'юстон, Галвестон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско.
Seoul glistens like a jewel on the Korean Peninsula. pic.twitter.com/751FQyUGTv— Randy Bresnik (@AstroKomrade) 12 грудня 2017 р.
Good night from @Space_Station. Houston, Galveston, Los Angeles, San Francisco. pic.twitter.com/BDPyy5w3HR— Randy Bresnik (@AstroKomrade) 13 грудня 2017 р.
Раніше, 11 грудня, астронавт поділився знімками інших нічних міст Японії, зокрема Осаки, Нагоя, Саппоро, Хакодате.
Good night from @Space_Station. Japan – Osaka, Tokyo, Nagoya, Sapporo, Hakodate. pic.twitter.com/P6QGh3FhGf— Randy Bresnik (@AstroKomrade) 11 грудня 2017 р.