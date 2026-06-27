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Артисты РФ массово отменяют гастроли в оккупированном Крыму из-за ситуации с безопасностью

Киев • УНН

 • 1756 просмотра

Юморист Владимир Винокур и другие исполнители отказались от выступлений в Крыму. Причиной названа ситуация с безопасностью, некоторые концерты перенесены на неопределенный срок.

Артисты РФ массово отменяют гастроли в оккупированном Крыму из-за ситуации с безопасностью

Российские исполнители продолжают отменять или переносить летние гастроли во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Детали

По данным канала, от выступлений в Керчи, Феодосии, Ялте и Симферополе отказался юморист Владимир Винокур. Организаторы тура уже уведомили концертные площадки об отмене выступлений и сняли билеты с продажи. Ранее также были перенесены концерты певца Сергея Трофимова, а рок-группа Radio Tapok отложила свои выступления на неопределенный срок, официально объяснив это "техническими причинами".

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Под вопросом остается и крымский тур балета Todes. Хотя официального сообщения об отмене нет, из списка городов гастролей уже убрали Ялту, Симферополь, Севастополь, Феодосию и Керчь. В то же время концерты в оккупированном Севастополе отдельные российские исполнители пока не отменяют.

Кроме того, в Симферополе были отменены показы нескольких театральных постановок, а гастроли государственных театров из Южной Осетии и Чечни не состоялись. По информации организаторов, причиной стали соображения безопасности.

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Степан Гафтко

Общество