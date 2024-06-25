Армия России ударила дронами по Никополю и Марганецкой громаде

Ночь в Днепропетровской области прошла без вражеских обстрелов. Утром же агрессор снова ударил по Никополю и Марганецкой громаде дронами-камикадзе. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лиак, передает УНН.

Детали

По его данным, люди уцелели. Повреждена инфраструктура. Изуродованная легковушка.

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По уточненной информации, из-за атаки, которая произошла вечером, ранена 71-летняя женщина. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести. Таким образом, вчера в районе - четверо пострадавших.

Избиты также еще 2 частных дома. Зацепило авто.

В Днепропетровской области из-за вражеских обстрелов ранена женщина, повреждена инфраструктура