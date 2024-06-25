Армия России ударила дронами по Никополю и Марганецкой громаде
Киев • УНН
Российская армия наносит удары беспилотниками по громадам Никополя и Марганца, ранив 71-летнюю женщину и повредив инфраструктуру и частные дома.
Ночь в Днепропетровской области прошла без вражеских обстрелов. Утром же агрессор снова ударил по Никополю и Марганецкой громаде дронами-камикадзе. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лиак, передает УНН.
Детали
По его данным, люди уцелели. Повреждена инфраструктура. Изуродованная легковушка.
Дополнение
По уточненной информации, из-за атаки, которая произошла вечером, ранена 71-летняя женщина. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести. Таким образом, вчера в районе - четверо пострадавших.
Избиты также еще 2 частных дома. Зацепило авто.
В Днепропетровской области из-за вражеских обстрелов ранена женщина, повреждена инфраструктура24 июня 2024, 04:48 • 22738 просмотров