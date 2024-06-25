Армия России ударила дронами по Никополю и Марганецкой громаде

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Боррель подтвердил, что ЕС выделит €1,4 млрд из доходов с российских замороженных активов на оружие для Украины

Боррель подтвердил, что ЕС выделит €1,4 млрд из доходов с российских замороженных активов на оружие для Украины

  •  77545 просмотра
Украина и ЕС могут подписать соглашение по безопасности на Европейском совете - Боррель

Украина и ЕС могут подписать соглашение по безопасности на Европейском совете - Боррель

  •  75378 просмотра
Российские войска нанесли удар по Харькову управляемыми авиабомбами

Российские войска нанесли удар по Харькову управляемыми авиабомбами

  •  74548 просмотра
"Не только нам нужен ЕС, Украина тоже нужна Евросоюзу как рынок", - Кулеба

"Не только нам нужен ЕС, Украина тоже нужна Евросоюзу как рынок", - Кулеба

  •  75116 просмотра
США предупреждают, что Россия может помочь ядерной программе Северной Кореи в обмен на оружие

США предупреждают, что Россия может помочь ядерной программе Северной Кореи в обмен на оружие

  •  37957 просмотра
публикации
Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

  •  122274 просмотра
Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

21 июня 2024, 08:33  •  242442 просмотра
Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

21 июня 2024, 07:58  •  239245 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

21 июня 2024, 05:40  •  242637 просмотра
Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

20 июня 2024, 13:31  •  219742 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
25 июня: Международный день моряка, день цветного телевидения, День таможенника Украины

25 июня: Международный день моряка, день цветного телевидения, День таможенника Украины

  •  20632 просмотра
24 июня: День бассейна, Международный день феи, Рождество Иоанна Предтечи

24 июня: День бассейна, Международный день феи, Рождество Иоанна Предтечи

24 июня 2024, 03:03  •  106674 просмотра
Пекинес из США с пятой попытки получил звание самой уродливой собаки в мире

Пекинес из США с пятой попытки получил звание самой уродливой собаки в мире

23 июня 2024, 09:22  •  114196 просмотра
23 июня: День пишущей машинки, День "Альфы", Троица

23 июня: День пишущей машинки, День "Альфы", Троица

23 июня 2024, 03:17  •  108349 просмотра
22 июня: Всемирный день тропического леса, день позитивных медиа

22 июня: Всемирный день тропического леса, день позитивных медиа

22 июня 2024, 03:03  •  109768 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Армия России ударила дронами по Никополю и Марганецкой громаде

Армия России ударила дронами по Никополю и Марганецкой громаде

Киев  •  УНН

25 июня 2024, 05:15  •  9314 просмотра

Read in English

Российская армия наносит удары беспилотниками по громадам Никополя и Марганца, ранив 71-летнюю женщину и повредив инфраструктуру и частные дома.

Ночь в Днепропетровской области прошла без вражеских обстрелов. Утром же агрессор снова ударил по Никополю и Марганецкой громаде дронами-камикадзе.  Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лиак, передает УНН.

Детали

По его данным, люди уцелели. Повреждена инфраструктура. Изуродованная легковушка. 

Дополнение

По уточненной информации, из-за атаки, которая произошла вечером, ранена 71-летняя женщина. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести. Таким образом, вчера в районе - четверо пострадавших.

Избиты также еще 2 частных дома. Зацепило авто.

В Днепропетровской области из-за вражеских обстрелов ранена женщина, повреждена инфраструктура24 июня 2024, 04:48 • 22738 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоВойна
markhanetsМарханец
nikopol-ukrainaНикополь, Украина
polshaПольша
Эксклюзив
Война поставщиков продуктов питания для ВСУ: новые правила игры нравятся не всем
  •  81618 просмотра

Война поставщиков продуктов питания для ВСУ: новые правила игры нравятся не всем

Эксклюзив
"Игнорировать нельзя отчитываться": директор НАБУ уклоняется от исполнения обязанностей
  •  101365 просмотра

"Игнорировать нельзя отчитываться": директор НАБУ уклоняется от исполнения обязанностей

Эксклюзив
Доллар в конце года может достигнуть 44 гривен - прогноз эксперта
  •  103767 просмотра

Доллар в конце года может достигнуть 44 гривен - прогноз эксперта

Эксклюзив
Серый экспорт должен быть уничтожен - член аграрного комитета Рады
  •  103220 просмотра

Серый экспорт должен быть уничтожен - член аграрного комитета Рады

Эксклюзив
Экспертизы НАБУ по делу против Сольского: куда обращались детективы
  •  94048 просмотра

Экспертизы НАБУ по делу против Сольского: куда обращались детективы

Эксклюзив
Банк Мороховского "Восток" помог Грозе и Науменко незаконно сохранить контроль над "Сухим Портом" (видео)
  •  70498 просмотра

Банк Мороховского "Восток" помог Грозе и Науменко незаконно сохранить контроль над "Сухим Портом" (видео)

ЕС утвердил 14-й пакет санкции против рф
  •  47363 просмотра

ЕС утвердил 14-й пакет санкции против рф

Эксклюзив
Люди требуют от Черниговской ОВА ремонта дороги, которую разрушают два агрохолдинга - как отреагировали чиновники
  •  44541 просмотра

Люди требуют от Черниговской ОВА ремонта дороги, которую разрушают два агрохолдинга - как отреагировали чиновники

Эксклюзив
Ретроградный Сатурн и Черная Луна: прогноз для всех знаков Зодиака на 24 – 30 июня
  •  39813 просмотра

Ретроградный Сатурн и Черная Луна: прогноз для всех знаков Зодиака на 24 – 30 июня

Совет ЕС согласовал старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой: запланировано начать до председательства Венгрии
21 июня 2024, 10:48  •  160640 просмотра

Совет ЕС согласовал старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой: запланировано начать до председательства Венгрии

Популярные

США предупреждают, что Россия может помочь ядерной программе Северной Кореи в обмен на оружие

США предупреждают, что Россия может помочь ядерной программе Северной Кореи в обмен на оружие

  •  37957 просмотра
"Не только нам нужен ЕС, Украина тоже нужна Евросоюзу как рынок", - Кулеба

"Не только нам нужен ЕС, Украина тоже нужна Евросоюзу как рынок", - Кулеба

  •  75116 просмотра
Российские войска нанесли удар по Харькову управляемыми авиабомбами

Российские войска нанесли удар по Харькову управляемыми авиабомбами

  •  74548 просмотра
Украина и ЕС могут подписать соглашение по безопасности на Европейском совете - Боррель

Украина и ЕС могут подписать соглашение по безопасности на Европейском совете - Боррель

  •  75378 просмотра
Боррель подтвердил, что ЕС выделит €1,4 млрд из доходов с российских замороженных активов на оружие для Украины

Боррель подтвердил, что ЕС выделит €1,4 млрд из доходов с российских замороженных активов на оружие для Украины

  •  77545 просмотра

Публикации

Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

  •  122274 просмотра
Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

21 июня 2024, 08:33  •  242442 просмотра
Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

21 июня 2024, 07:58  •  239245 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

21 июня 2024, 05:40  •  242637 просмотра
Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

20 июня 2024, 13:31  •  219742 просмотра

Война

На Харьковщине враг обстрелял склады и ремонтную станцию, частично разрушил школу

На Харьковщине враг обстрелял склады и ремонтную станцию, частично разрушил школу

  •  0 просмотра
7 погибших и 49 раненых - последствия массированных обстрелов рф Донетчины

7 погибших и 49 раненых - последствия массированных обстрелов рф Донетчины

  •  16 просмотра
В Херсонской области россияне попали по критической инфраструктуре и очистным сооружениям, есть погибший и раненые

В Херсонской области россияне попали по критической инфраструктуре и очистным сооружениям, есть погибший и раненые

  •  4482 просмотра
Армия России ударила дронами по Никополю и Марганецкой громаде

Армия России ударила дронами по Никополю и Марганецкой громаде

  •  9699 просмотра
Враг из артиллерии обстрелял две громады на Николаевщине

Враг из артиллерии обстрелял две громады на Николаевщине

  •  12667 просмотра

политика

Макрон заявил, что продолжил бы диалог с Путиным

Макрон заявил, что продолжил бы диалог с Путиным

  •  18613 просмотра
США предупреждают, что Россия может помочь ядерной программе Северной Кореи в обмен на оружие

США предупреждают, что Россия может помочь ядерной программе Северной Кореи в обмен на оружие

  •  37920 просмотра
Блинкен заявил о необходимости разработки плана послевоенного развития Газы

Блинкен заявил о необходимости разработки плана послевоенного развития Газы

  •  26962 просмотра
Штаб Трампа заявил о пытках экс-президента в тюрьме во время фотографирования

Штаб Трампа заявил о пытках экс-президента в тюрьме во время фотографирования

  •  23972 просмотра
Госдепартамент внес Россию и Беларусь в список государств-спонсоров торговли людьми

Госдепартамент внес Россию и Беларусь в список государств-спонсоров торговли людьми

  •  27031 просмотра

Война

На Харьковщине враг обстрелял склады и ремонтную станцию, частично разрушил школу

На Харьковщине враг обстрелял склады и ремонтную станцию, частично разрушил школу

  •  0 просмотра
7 погибших и 49 раненых - последствия массированных обстрелов рф Донетчины

7 погибших и 49 раненых - последствия массированных обстрелов рф Донетчины

  •  16 просмотра
В Херсонской области россияне попали по критической инфраструктуре и очистным сооружениям, есть погибший и раненые

В Херсонской области россияне попали по критической инфраструктуре и очистным сооружениям, есть погибший и раненые

  •  4482 просмотра
Армия России ударила дронами по Никополю и Марганецкой громаде

Армия России ударила дронами по Никополю и Марганецкой громаде

  •  9699 просмотра
Враг из артиллерии обстрелял две громады на Николаевщине

Враг из артиллерии обстрелял две громады на Николаевщине

  •  12667 просмотра

политика

Макрон заявил, что продолжил бы диалог с Путиным

Макрон заявил, что продолжил бы диалог с Путиным

  •  18613 просмотра
США предупреждают, что Россия может помочь ядерной программе Северной Кореи в обмен на оружие

США предупреждают, что Россия может помочь ядерной программе Северной Кореи в обмен на оружие

  •  37920 просмотра
Блинкен заявил о необходимости разработки плана послевоенного развития Газы

Блинкен заявил о необходимости разработки плана послевоенного развития Газы

  •  26962 просмотра
Штаб Трампа заявил о пытках экс-президента в тюрьме во время фотографирования

Штаб Трампа заявил о пытках экс-президента в тюрьме во время фотографирования

  •  23972 просмотра
Госдепартамент внес Россию и Беларусь в список государств-спонсоров торговли людьми

Госдепартамент внес Россию и Беларусь в список государств-спонсоров торговли людьми

  •  27031 просмотра

Новости Бизнеса

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

21 июня 2024, 16:25  •  100901 просмотра
В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

20 июня 2024, 11:46  •  104362 просмотра
Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

18 июня 2024, 07:17  •  114585 просмотра

Экономика

Для планирования жизни следует исходить из того, что в серых зонах света не будет, - Yasno

Для планирования жизни следует исходить из того, что в серых зонах света не будет, - Yasno

  •  24819 просмотра
"Не только нам нужен ЕС, Украина тоже нужна Евросоюзу как рынок", - Кулеба

"Не только нам нужен ЕС, Украина тоже нужна Евросоюзу как рынок", - Кулеба

  •  75088 просмотра
Боррель подтвердил, что ЕС выделит €1,4 млрд из доходов с российских замороженных активов на оружие для Украины

Боррель подтвердил, что ЕС выделит €1,4 млрд из доходов с российских замороженных активов на оружие для Украины

  •  77528 просмотра
США завтра могут объявить о новом пакете военной помощи на 150 млн долларов - СМИ

США завтра могут объявить о новом пакете военной помощи на 150 млн долларов - СМИ

  •  75224 просмотра
Война поставщиков продуктов питания для ВСУ: новые правила игры нравятся не всем

Война поставщиков продуктов питания для ВСУ: новые правила игры нравятся не всем
Эксклюзив

  •  81618 просмотра

Киев

У грузовика на столичном мосту Патона на ходу отлетело колесо, поврежден другой автомобиль

У грузовика на столичном мосту Патона на ходу отлетело колесо, поврежден другой автомобиль

  •  26051 просмотра
Просил снимать откровенные видео: в Киеве будут судить мужчину за развращение ребенка

Просил снимать откровенные видео: в Киеве будут судить мужчину за развращение ребенка

  •  28314 просмотра
Женщина, которая разбила могилы военных, будет находиться в медучреждении для психиатрической помощи 60 суток - прокуратура

Женщина, которая разбила могилы военных, будет находиться в медучреждении для психиатрической помощи 60 суток - прокуратура

  •  30598 просмотра
Обломки упали в Киевской области, повредив 72 жилых дома, 8 высоток, 13 зданий и 28 автомобилей

Обломки упали в Киевской области, повредив 72 жилых дома, 8 высоток, 13 зданий и 28 автомобилей

23 июня 2024, 19:42  •  102017 просмотра
В Киеве и области завтра возможны дожди, местами грозы

В Киеве и области завтра возможны дожди, местами грозы

23 июня 2024, 18:10  •  46829 просмотра